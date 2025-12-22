Skötare
2025-12-22
Anorexienheten, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Vår vision är en barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård av hög kvalitet med patient och familj i centrum. Vi erbjuder dig ett meningsfullt patientnära arbete utifrån evidens och befintlig kunskapsgrund.
Vi söker dig som vill vara en del av en verksamhet där god vård till varje barn, kvalitet och arbetsglädje står i centrum.
Rollen som skötare
Som skötare på anorexienhetens dagvård arbetar du med omvårdnadsarbete för dagvårdspatienter. I arbetet ingår även kontaktmannaskap, med särskilt uppdrag att tillse att fördelad patient och dennes anhöriga får en god omvårdnad under vistelsen på dagvården.
Som kontaktman har du samtal med patienten där behandlingen utvärderas och revideras och där patientens psykiska omvårdnadsstatus följs. Du redogör även för patientens tillstånd och behandlingsplan vid ronder. Vid behov deltar du, tillsammans med behandlare med KBT-kompetens eller kurator, vid familjesamtal samt vid samverkansmöten eller andra träffar och samtal som rör patienten.
Grundschemat är måndag-fredag 7.30 - 16.00. En dag i veckan bemannas dagvården av två medarbetare till kl 18.00, detta sker utifrån roterande schema. Vid behov utför du även uppgifter för skötare på klinikens andra enheter.
Tjänsten är ett vikariat på heltid med start den 1 april 2026 och beräknas pågå till och med 31 januari 2027, med möjlighet till förlängning.
Vikariatet är kopplat till ordinarie medarbetares planerade frånvaro och kan därför komma att ändras eller återkallas om förutsättningarna ändras.
Din blivande arbetsplats
Anorexienheten består av dagvård och öppenvård där vi arbetar tätt tillsammans kring de patienter vi möter. I öppenvårdsteamet finns kurator, psykolog samt specialistsjuksköterska och skötare med KBT-kompetens. På dagvården arbetar sjuksköterskor och skötare. På enheten finns även specialistläkare. Sammanlagt är vi idag 11 behandlare, en specialistläkare samt en områdeschef på enheten.
Anorexienheten är en del av den länsövergripande barn- och ungdomspsykiatriska kliniken. Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken består även av "En väg in, barn och unga psykisk hälsa" som är vår gemensamma mottagningsenhet för barn- och ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatrin. Här sker triagering till rätt vårdnivå genom intervju och rådgivning per telefon. Länskliniken består vidare av tre öppenvårdsmottagningar belägna i Nässjö, Värnamo och Jönköping. Tillsammans har vi också en länsgemensam vårdavdelning (avdelning 61), belägen i Jönköping, som bedriver heldygnsvård.
Vi söker dig som är utbildad skötare. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn eller arbete inom psykiatrisk vård.

Vi värnar om vår dagliga arbetsmiljö där arbete i team är en förutsättning för att vi ska kunna ge god vård till våra patienter samt ha en omsorg om varandra. Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga och att du tar ansvar för, och strukturerar dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Du är även flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Vi söker dig som är utbildad skötare. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn eller arbete inom psykiatrisk vård.
Vi värnar om vår dagliga arbetsmiljö där arbete i team är en förutsättning för att vi ska kunna ge god vård till våra patienter samt ha en omsorg om varandra. Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga och att du tar ansvar för, och strukturerar dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Du är även flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett viktigt och varierande arbete där du ingår i ett team med engagerade och kompetenta kollegor från olika professioner. Som medarbetare på anorexienheten får du en introduktion som anpassas efter dina erfarenheter samt möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling, i form av internutbildning.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta områdeschef Anna Jonsson 010-242 31 09. Sista ansökningsdag är den 6 januari 2026.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 6 januari 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vänligen bifoga CV med din ansökan. Observera att vi tagit bort det personliga brevet i denna rekrytering och istället får du besvara några frågor som är aktuella för tjänsten. När du svarar på frågorna är det viktigt att du ger en rättvisande bild av dig själv. Välkommen med din ansökan!
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisen belastningsregister och misstankeregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
