Skördepersonal, grönsaksodling på friland

vi söker personal till vår grönsaksodling. Odlingen består av vitkål till industri, spetskål och vitkål till livsmedelsbutiker och grossister. årsskörd på ca 350 ton
2-4 personer för perioden 250801-251101. arbetsuppgifter består i första hand av manuellt skördearbete samt paketering. ____________________________________ We are looking for staff for our vegetable farm. The farm consists of white cabbage for industry, pointed cabbage and white cabbage for grocery stores and wholesalers. Annual harvest of approximately 350 tons
2-4 people for the period 250701-251101. Work tasks consist primarily of manual harvesting and packaging.