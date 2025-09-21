Skördepersonal, grönsaksodling på friland

Lindhs Snickeri och Byggnation / Skogsjobb / Götene
2025-09-21


vi söker personal till vår grönsaksodling. Odlingen består av vitkål till industri, spetskål och vitkål till livsmedelsbutiker och grossister. årsskörd på ca 350 ton

2-4 personer för perioden 250801-251101. arbetsuppgifter består i första hand av manuellt skördearbete samt paketering.
We are looking for staff for our vegetable farm. The farm consists of white cabbage for industry, pointed cabbage and white cabbage for grocery stores and wholesalers. Annual harvest of approximately 350 tons

2-4 people for the period 250701-251101. Work tasks consist primarily of manual harvesting and packaging.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
E-post: Eriklindh@live.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lindhs Snickeri och Byggnation, https://www.facebook.com/p/Broby-Ivarsg%C3%A5rden-100077532592089/
Broby Ivarsgården 2 (visa karta)
531 95  KÄLLBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9518860

