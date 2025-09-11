Skönhet
2025-09-11
Salong New Wave ligger i centrala Malmö när triangel. Jag har drivit salongen i 21 år. det finns bra kollektivtrafik med bra med parkeringsplatser. Jag söker en frisör som är intresserad av hyra stol. Jag har utbildat lärlingar praktikanter i alla år. Jag älskar utbilda. Här finns det chans för dig att växa. Teamet består av en franstylist och nagel terapeut. Det finns inga krav att du ska ha jobbat som frisör lägre, jag hjälper mer än gärna och utbilda på plats. Låter det intressant. Tveka inte och höra av dig eller kom in och presentera dig. Ser framemot att träffa dig. Välkommen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: newwave@live.se Arbetsgivare Salong New Wave
Möllevångsgatan 31 A (visa karta
)
215 70 MALMÖ Arbetsplats
