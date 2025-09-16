Sköndalsvillan söker en fysioterapeut
2025-09-16
Vill du vara med och göra skillnad för människor i deras vardag? Vi söker nu en engagerad och erfaren fysioterapeut till vård- och omsorgsboendet Sköndalsvillan. Hos oss får du möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter i en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö där teamarbete och hög kvalitet står i fokus. Hos oss finns somatisk-, demens, korttidsboende och geropsykiatriskavdelning.
Tillsammans med arbetsterapeut ansvarar du för att tillgodose behov av rehabilitering och hjälpmedel. Du identifierar personernas rehabiliteringsbehov utifrån aktivitets- och funktionsförmåga, insatser planeras sedan tillsammans med boende och i samarbete med sjuksköterska och omvårdnadspersonal. Syftet med dina insatser handlar om att värna om och ha kvar förmågorna de har så länge det bara går samt att ge personerna en meningsfull tillvaro. Du handleder övriga medarbetare i förflyttning och användning av förflyttningshjälpmedel samt fysisk aktivitet och vardagsträning. Det här är en chans för dig att tillsammans med en ny arbetsterapeutkollega skapa en rehabgrupp som fungerar på bästa sätt.
Du kommer även vara en del av vårt rehabnätverk där du kommer samverka och träffa fler kollegor inom våra olika områden. Ni träffas 1 gång i månaden för att utbyta erfarenheter och gemensamma frågor med varandra.
Det här är en omväxlande roll där du ges möjlighet till frihet under ansvar förväntar vi oss att du kan arbeta självständigt med ett strukturerat arbetssätt och att du har god problemlösningsförmåga.
Anställningen är en tillsvidaretjänst på 100% med 6 månaders provanställning.
Du är legitimerad fysioterapeut. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg eller geriatrik. Vidare behöver du ha goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift samt god datorvana.
Som person är du empatisk, flexibel och har god samarbetsförmåga med verksamhetens bästa i fokus.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi är en idéburen och icke vinstutdelande organisation inom stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Att vi inte delar ut någon vinst gör att vi kan satsa alla resurser på att utföra vårt uppdrag så bra som möjligt. Sedan 1905 har verksamheter inom Stiftelsen Stora Sköndal utvecklats, förändrats och förbättras. Vissa verksamheter består, andra är helt nya. Men en sak förändras inte: Vi arbetar fortfarande utifrån övertygelsen om alla människors lika värde.
Varje dag vill vi göra livet bättre för alla de människor vi möter i våra verksamheter. Idag är vi ca 750 medarbetare, både månadsanställda och timanställda som tillsammans arbetar mot vår vision - ett samhälle med en självklar plats för alla. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - jämlikhet, omtanke och förändring.
