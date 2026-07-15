Skomakare i eget skomakeri
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2026-07-15
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Erfaren Skomakare sökes
Vi här på MANO Skoservice söker efter en gedigen skomakare med mycket erfarenhet i branschen. Vårt skomakeri på Riddargatan är välkänt i området och har många långvariga kunder. Skomakeriet är en trevlig arbetsmiljö där du får bestämma mycket själv så som material, organisering, arbetssätt etc. Vi vill att du känner att skomakeriet är ditt eget. Vi erbjuder en marknadsmässig högre lön, och det finns möjlighet för vinstbaserad bonus.
Arbetstiderna är 10-18 måndag till fredag, kan ändras vid behov.
Kraven vi ställer på dig är:
Erfarenhet med skoreparation och även enklare lagning av väskor.
Organiserad och noggrann.
Kan hålla reparationer schemalagda, dvs. Lagningar blir klara i tid.
Vid intresse, vänligen skicka mail eller sms:
Email: tikkanenco@gmail.com
Telefon: 070-360 13 54
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
0703601354
E-post: tikkanenco@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marzio Och Co Aktiebolag
(org.nr 556375-1188)
Nybrogatan 10 (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Marzio & Co AB Kontakt
Butikschef
Lucas Tikkanen tikkanenco@gmail.com 0703601354 Jobbnummer
10003651