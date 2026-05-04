Skolvärd, vikariat till Baldergymnasiet
2026-05-04
Vill du arbeta nära ungdomar och bidra till en trygg och inkluderande skolmiljö? Nu söker vi en skolvärd till Baldergymnasiet - en roll där du varje dag möter elever i deras vardag och är med och gör skillnad på riktigt.
DIN ROLL
Som skolvärd har du en viktig roll i att skapa trygghet och trivsel på skolan. Du finns nära eleverna i deras vardag, bygger förtroendefulla relationer och arbetar aktivt för att fånga upp behov, se sociala strukturer och bidra till en positiv skolmiljö.
Du stöttar elever i elevrådsarbetet, ansvarar för elevaktiviteter och tar initiativ till samt leder projekt som syftar till att stärka gemenskap, trygghet och delaktighet. I uppdraget ingår också att arbeta förebyggande tillsammans med elevhälsan, till exempel genom insatser kopplade till likabehandling, normer och värdegrund i elevgrupper och klasser.
Du har en central roll i skolans drogförebyggande arbete och samverkar med externa aktörer som socialtjänst, polis och andra samarbetspartners. Du uppmärksammar situationer som påverkar tryggheten, hanterar konflikter när de uppstår och agerar när något inte stämmer.
Arbetet sker i nära samarbete med rektorer, elevhälsa och övriga kollegor på skolan, liksom med skolvärdar på andra gymnasieskolor.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med ungdomar, till exempel inom skola, fritidsverksamhet eller socialt arbete. Du är van att bygga relationer och skapa förtroende, och har erfarenhet av att hantera konflikter eller situationer som påverkar tryggheten i en grupp.
Du har god förmåga att samverka med olika aktörer runt ungdomar, exempelvis elevhälsa, socialtjänst eller fritidsverksamhet, och ser värdet av att bygga nätverk som bidrar till en trygg och inkluderande skolmiljö.
Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har god digital förmåga.
Det är meriterande om du har högskoleutbildning med beteendevetenskaplig eller pedagogisk inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Även kunskap om ungdomars beteenden och användning av sociala medier är meriterande, liksom erfarenhet av att ta egna initiativ och driva aktiviteter.
Du är en lugn och trygg person med mycket god förmåga att knyta kontakter och skapa relationer med ungdomar. Du är förtroendeingivande och en god förebild. Du är modig och handlingskraftig och vågar se och hantera konflikter. Arbete i denna roll kräver att du visar utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdrag för arbete med barn i skola eller förskola hos Polisen.
DIN NYA ARBETSPLATS
Baldergymnasiet är en av Skellefteås kommunala gymnasieskolor och ligger centralt i staden, med cirka 900 elever. Här finns ett stort engagemang och en stark gemenskap bland både elever och medarbetare.
Vi arbetar nära varandra och utvecklar undervisningen tillsammans, med fokus på kvalitet, trygghet och lärande. Hos oss blir du en del av ett arbetslag där vi stöttar varandra och delar ambitionen att varje elev ska få möjlighet att lyckas och växa.
Vikariatet startar den 10 augusti 2026 och pågår till årsskiftet 2026/2027
Att arbeta i Skellefteå kommun innebär att du blir en del av en organisation med stark framtidstro, där vi tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen och skapar förutsättningar för nästa generation.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner och se lönestatistik för olika yrkesroller i kommunen.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "705967".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun
)
931 85 SKELLEFTEÅ
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kontakt
Vision
Anton Söderlund 0910-73 50 00
9889140