Skolvärd / Trygghetsvärd till Kattegattgymnasiet
Halmstads kommun, Kattegattgymnasiet / Barnskötarjobb / Halmstad Visa alla barnskötarjobb i Halmstad
2025-10-03
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads kommun, Kattegattgymnasiet i Halmstad
När du jobbar i Halmstads kommun är du med och formar, stärker och berikar andras vardag. Din insats är meningsfull för oss - vem du än är. Vi söker dig som vill bidra till ett bättre Halmstad.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande. Vi har bland annat kommunens största samlade utbud av gymnasieutbildningar samt kurser för vuxna.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Som skolvärd är du en del av skolans trygghetsteam, som i sin tur är en del av elevhälsan. På Kattegattgymnasiet kallas du trygghetsvärd. Trygghetsteamet arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande för att skapa trygghet, studiero och gemenskap i skolmiljön. Du bygger relationer med elever och skapar trygghet genom vardagliga möten under hela skoltiden.
Din roll i trygghetsteamet innebär främst att skapa trygghet via bland annat aktiviteter under raster och fånga upp elever under sin dag i skolan. Du möter eleverna där de är i sin vardag och är en viktig länk mellan eleven och skolans övriga professioner för att skolan ska kunna arbeta med eleverna utifrån ett helhetsperspektiv.
Som trygghetsvärd arbetar du utifrån skolans värdegrund och stöttar ungdomar i deras utveckling till vuxna individer. De aktiviteter och det engagemang som du som trygghetsvärd kan bidra med blir en kugge i vårt gemensamma arbete i att våra elever ska få ännu bättre förutsättningar att lyckas i sina studier samt utvecklas till ansvarstagande och socialt kompetenta samhällsmedborgare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med ungdomar i gymnasieskola, där relationsskapande är centrala delar av uppdraget. Du är orädd, van att ta och ha samtal som kan vara utmanande. Du har en hög social kompetens och fingertoppskänsla när det gäller. Du är flexibel och kan agera självständigt inom givna ramar, samtidigt som du har ett nära kollegialt samarbete. Systemkunskap kopplat till gymnasieskolan är meriterande.
Du har en praktiskt inriktad yrkesutbildning mot pedagogik, social eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant. Det är viktigt att du har god förmåga att uttrycka dig på svenska, både muntligt och skriftligt.
Du har en god självbild och ett prestigelöst förhållningsätt, du har humor och sprider positiv energi samt förmågan att jobba i ett team. Rollen som trygghetsvärd kräver nära samarbete med kolleger. Du som medarbetare är ett föredöme och agerar utifrån kommunens gemensamma värdegrund.
Har du egna spännande hobbys som kan bidra till våra ungdomars intressesfär är det ett plus.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom gymnasie- och anpassad gymnasieskola på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och kan ta upp till 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280472 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Halmstads kommun, Kattegattgymnasiet Kontakt
ansvarig Trygghetsteamet
Amelie von Schwerin amelie.vonschwerin@halmstad.se 072-164 77 38 Jobbnummer
9539953