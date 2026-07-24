Skolvärd till Rinmangymnasiet
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Kassapersonalsjobb / Eskilstuna Visa alla kassapersonalsjobb i Eskilstuna
2026-07-24
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Brinner du för att arbeta med ungdomar och vill kombinera service med ett relationsskapande uppdrag? Är du dessutom strukturerad, ansvarstagande och trivs i en social roll? Då är arbetet som skolvärd med ansvar för cafeterian på Rinman något för dig.
Rinmangymnasiet är en framgångsrik gymnasieskola med cirka 1 200 elever i centrala Eskilstuna. Elevcafeterian är en viktig mötesplats där elever och personal samlas för fika, studier och gemenskap. För många elever är cafeterian också en naturlig start på skoldagen genom frukost tillsammans med skolans elevcoacher och fritidsledare.
Vår verksamhet präglas av en stark tro på att elever utvecklas genom både kunskap och gemenskap. Hos oss blir du en del av ett engagerat arbetslag som tillsammans skapar en trygg och inspirerande skolmiljö och rustar eleverna för framtida studier och arbetsliv. Samarbete och ansvarstagande är viktiga ledord i vårt arbete.
Här kan du läsa mer om skolan: https://www.eskilstuna.se/utbildning-och-barnomsorg/gymnasium/rinmangymnasiet.html
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Som skolvärd ansvarar du för skolans elevcafeteria med planering, inköp, försäljning och den dagliga driften. Du skapar en inbjudande och trivsam miljö där elever och personal känner sig välkomna.
I rollen ingår att föra en löpande dialog med elever om cafeterians utbud och utveckling. Du samarbetar med elever från skolans restaurangprogram, bland annat blivande bagare, och handleder elever som genomför praktik i cafeterian.
En viktig del av uppdraget är den sociala närvaron. Tillsammans med skolans fritidsledare bidrar du till en trygg och inkluderande skolmiljö genom att finnas till hands för elever som behöver stöd eller någon att prata med. Du arbetar också aktivt med att utveckla sociala aktiviteter och skapa gemenskap i anslutning till cafeterian.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieexamen och erfarenhet av arbete i skolmiljö. Du har erfarenhet av inköp, försäljning och service inom restaurang- eller caféverksamhet samt kunskap om hygien, enklare livsmedelshantering och kassahanteringssystem. Du har även arbetat i cafeteria, gärna i en miljö med ungdomar, och har erfarenhet av att handleda och möta ungdomar i ett uppdrag med fokus på sociala aktiviteter.
Som person är du ordningsam, strukturerad och självgående med ett gott bemötande, oavsett vem du möter. Du har lätt för att skapa relationer och känner dig trygg i mötet med elever, även i situationer där du behöver förebygga och hantera konflikter. Du trivs när tempot är högt, tar ansvar för cafeterians verksamhet och använder din kreativa förmåga för att hitta lösningar i det dagliga arbetet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse .
Arbetstid: Dagtid. Måndag-fredag
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261827". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals Gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Annika Snickars +46167105014 Jobbnummer
10010548