Skolvärd gymnasieskola
2025-08-18
GTI är en liten gymnasieskola mitt i Vasastan Göteborg. Här har skolan legat sedan 1927. Vi har ca 375 elever på fyra högskoleförberedande program och 35 anställda. Nu söker vi en social och trygg skolvärd som vill vara med och skapa en positiv och inkluderande skolmiljö för våra elever. Som skolvärd är du en viktig del av skolans vardag - du finns tillgänglig för elever och bidrar till trygghet och trivsel på skolan.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Vara en närvarande vuxen i skolans gemensamma utrymmen under hela skoldagen.
Bidra till goda relationer mellan elever och mellan elever och personal.
Arbeta förebyggande mot kränkningar, konflikter och otrygghet.
Delta i rastverksamhet och andra aktiviteter som stärker skolans trygghet och gemenskap.
Samarbeta nära med elevhälsoteamet, mentorer och skolledning.
Ungefär halva arbetsdagen förestår du i skolan elevcafé och ansvarar för att förbereda smörgåsar och kakor som eleverna kan köpa.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med människor, gärna ungdomar.
God förmåga att skapa förtroendefulla relationer och att bemöta elever med respekt och tydlighet.
Förmåga att vara lugn, stabil och lösningsinriktad.
God samarbetsförmåga och intresse för att arbeta i team.
Meriterande men inget krav: utbildning inom pedagogik, socialt arbete eller liknande område. Vana vid hantering av mat.
Personlig lämplighet viktigare än formell utbildning.
Vi erbjuder
En arbetsplats med engagerade kollegor och en tydlig gemensam värdegrund.
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse, Så ansöker du
Välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande.
Ansökan skickar du med e-post till: ansokan@gti.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: ansokan@gti.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Tekniska Institut AB
(org.nr 556235-8993), http://www.gti.se
Karl Gustavsgatan 5 (visa karta
)
400 10 GÖTEBORG Arbetsplats
GTIs Gymnasieskola Kontakt
Biträdande rektor
Johan Eriksson johan.eriksson@gti.se Jobbnummer
9463880