Skolvaktmästare till Hökarängsskolan
2026-01-13
Välkommen till oss
"Vi vet vad vi kan, vart vi är på väg och hur vi tar oss dit - Tillsammans tar vi nästa steg.
"
Hökarängsskolan omfattar årskurserna 1-9 och förskoleklass samt fritidshem, fritidsklubb och anpassad grundskola. Verksamheten omfattar cirka 550 elever och 110 personal.
Hökarängsskolan ska vara en skola för var och en och för alla: Personalen ska vara engagerad och ha höga förväntningar på varandra, sig själva och eleverna. Eleverna ska vara engagerade, delaktiga och ansvarstagande.
Din roll
Vi söker en skolvaktmästare med stort engagemang i sitt uppdrag! För att trivas hos oss behöver du vara social och utåtriktad samt ha en hög grad av servicekänsla. Du är både flexibel och en problemlösare. Du behöver kunna arbeta självständigt och ha förmåga att ta egna initiativ och prioritera. Det är av stor vikt att du kan samarbeta och ha bra relationer med skolans personal, förvaltare, entreprenörer och andra externa samarbetspartners.
Arbetsuppgifterna är varierande och omväxlande, exempelvis:
• Fastighetsskötsel och felanmälan
• Reparationer, felsökning och underhåll
• Service till personal och elever
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Systematiskt brandskyddsarbete
• Diverse inköp
• Lokalomflyttningar
• Lås- och larmsystem
• Mottagning av leveranser
• Tekniska installationer och vid behov IT-stöd
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har erfarenhet av skolvaktmästaruppdrag. Som person är du samarbetsvillig, stresstålig och har god social kompetens. Vi ställer stora krav på självständighet och planeringsförmåga. Meriterande är om du jobbar/har jobbat i Stockholms stad, då du är väl insatt i alla rutiner och system.
Behärskar svenska i tal och skrift.
IT-kunskaper, inkl officepaketet.
Grundläggande hantverkarkunskaper.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6957". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hökarängsskolan, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Helena Håkansson helena.hakansson@edu.stockholm.se 08-50847626 Jobbnummer
9682206