Skolvaktmästare, Barn- och utbildningsförvaltningen
2025-12-05
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.Publiceringsdatum2025-12-05Arbetsuppgifter
Är du en mångsysslare? Är du praktiskt lagd, serviceinriktad och vill bidra till elevernas arbetsmiljö för bästa lärande? Då kanske du skulle fundera på att bli skolvaktmästare.
Som skolvaktmästare ansvarar du för verksamhetsservice till grundskolor inom centrala Falkenberg med varierande arbetsuppgifter och flera kontakter varje dag.
Tjänsten passar den som är serviceinriktad, har sinne för praktisk problemlösning och klarar av fysiskt krävande moment som flyttar och montering av möbler. Exempel på arbetsuppgifter är hantering av inventarier, iordningställande av lärmiljöer, felanmälan, mindre reparationer, beställa och ta emot varor, lås- och larmfrågor, flytt och transport, vara kontaktperson mot fastighetsägare, fastighetsskötare, räddningstjänst, hantverkare och andra externa samarbetspartners.
Utöver praktiska arbetsuppgifter har du, som alla anställda på en skola, ansvar för att bidra till trivsel, trygghet och en god skolmiljö. Då arbetet innebär många kontakter med olika personer så är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga i svenska samt är bra på att skapa goda relationer med både elever och vuxna. Under vissa perioder är du mer efterfrågad och då är det viktigt att kunna prioritera, arbeta självständigt och vara stresstålig.
Arbetstiderna är normalt vardagar dagtid. Vid enstaka tillfällen kan längre dagar eller arbete en helgdag förekomma.Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning är ett krav
• B-körkort (manuell växellåda) är ett krav
• Du har god allmän IT-kompetens och kan hantera administrations- och kommunikationsverktyg
• Du har en god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift
• Du är ansvarstagande, med servicekänsla, har god samarbetsförmåga och kan arbeta både i team och självständigt
Meriterande
• Gymnasieutbildning inom något av följande områden: bygg, vvs, el eller annan utbildning/erfarenhet arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget
• Meriterande är om du har tidigare erfarenhet från arbete som vaktmästare/skolvaktmästare alt. likvärdigt uppdrag.
I samband med rekryteringen begär vi utdrag ur polisens belastningsregister för arbete i skola.
Urval och intervjuer kommer att påbörjas under ansökningsperioden, skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
ÖVRIGT
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-12-18
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Falkenbergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Peter Schack 0346-88 60 88
