Skolstödspedagog till Ånässkolan
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2026-06-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Beskrivning
På Ånässkolan strävar vi efter att våra elever ska utvecklas till självständiga individer både socialt och kunskapsmässigt. Vårt mål är att samtliga elever ska inhämta och utveckla kunskaper för att få en god grund för fortsatt livslångt lärande.
Ånässkolan ligger i en anrik byggnad som är ombyggd och anpassad för att fungera som en modern skola för de ca 550 eleverna i årskurs F-6. Vi har närhet till Redbergsplatsen där det finns goda kommunikationer samt en park strax intill skolan. Vi ser olikheter som tillgångar och arbetar med varierande metoder för att utveckla en tillgänglig utbildning för alla elever. Dina arbetsuppgifter
I uppdraget som skolstödspedagog kommer du bidra med en fördjupad kompetens om elevernas och verksamhetens behov samt stödja kollegor i metod och bemötande.
Som skolstödspedagog kommer du även stödja läraren i att anpassa, tillgängliggöra och bidra till undervisningen under hela skoldagen. Det kan handla om att praktiskt förbereda lektioner, individuellt genomförande av lektionsmoment och stödja i sociala situationer. Du kommer att utgöra en länk till såväl vårdnadshavare som elevhälsans professioner, men även mellan lärare och elevassistent och kommunicera med dessa utifrån elevens behov.
Arbetet bedrivs huvudsakligen i en SU-grupp (särskild undervisningsgrupp), vilket innebär att du möter elever med omfattande behov av stöd i sin kunskapsutveckling, sociala utveckling och skolnärvaro. Uppdraget ställer höga krav på pedagogisk kompetens, ett lågaffektivt bemötande samt en god förmåga att skapa struktur, förutsägbarhet och trygga lärmiljöer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning med inriktning pedagogik, exempelvis pedagogiska yrkespaket (lärarassistentutbildning eller motsvarande på folkhögskola eller yrkeshögskola), aktiveringspedagog, socialpedagog eller stödpedagog.
Vi vill också att du:
är väl insatt i grundskolans styrdokument.
har kunskap om exempelvis alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), NPF liksom andra faktorer som kan påverka elevens lärande och mående.
har kunskap och erfarenhet av digital dokumentation.
har erfarenhet av och god förmåga att leda vuxna.
har förmåga att möta elever med olika behov.
Personliga kvalifikationer
För att du ska lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du har god förmåga att omsätta din kompetens för att lärande ska ske, både hos elever och hos kollegor. Med dina fördjupade kunskaper om elevernas behov och verksamhetens utmaningar bidrar du med ett helhetsperspektiv.
Du har en god kommunikativ förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och du reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet.
Arbetet kräver också en hög grad av samarbetsförmåga, flexibilitet och ett professionellt förhållningssätt där relationsskapande och ett inkluderande perspektiv är centrala delar av uppdraget.
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas anspråk av interna sökande.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
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Grundskoleförvaltningen Kontakt
Bitr rektor
Cecilia Felldin cecilia.felldin@grundskola.goteborg.se 031-3656954 Jobbnummer
9975395