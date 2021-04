Skolstaskola söker lärare i fritidshem / fritidsledare - Enköpings kommun, Skolstaskolan - Förskollärarjobb i Enköping

Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: https://jobb.enkoping.se Inom utbildningsförvaltningen erbjuder vi invånarna pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning av hög kvalitet. Som anställd inom verksamheten får du möjlighet att arbeta och utvecklas i en stimulerande miljö med livslångt lärande som målsättning. Om det är en inställning som passar dig, är du välkommen att söka!Till den kommunala grundskolan i Enköping söker vi dig med vilja och mod att göra skillnad. Verksamheten på våra tolv skolor står aldrig still, och det är så vi vill ha det. Med transparens och öppenhet strävar vi efter att utveckla skolsystemets struktur eftersom en ny tid kräver metoder och förhållningssätt anpassade till samtid och framtid. Vi söker dig som vill bidra aktivt i det arbetet. Du är bekväm med att elevernas uppnådda resultat är ditt resultat och du är övertygad om att bra resultat inte har med tur och tillfällighet att göra välkommen till Enköpings kommunala grundskolor!Skolstaskolan är en liten, trivsam och välfungerande F-6-skola som ligger en mil utanför Enköping med goda kommunikationer till Stockholm, Uppsala och Västerås.Vi har idag 210 elever i fräscha nyrenoverade lokaler. Hos oss får du arbeta i ett välfungerande arbetslag med långt gången integrering av förskola, skola och fritidshem. Tillsammans arbetar vi i ett helhetstänkande kring barnets hela dag: omsorg, lärande och måluppfyllelse. Vår ambition är att alla barn ska må bra till både kropp och själ. "Skolstaandan" kallar vi vår värdegrund och ledstjärna.Engelskaspåret är ett kvalitetsarbete som löper som en röd tråd genom förskola, skola och fritidshem. På ett lustfyllt sätt arbetar vi med engelska. Som en avslutning i skolår 6 gör vi en resa till vår vänskola i London. Arbetet har kvalitetsutmärkts med "European label" av EU och Skolverket.2021-04-13I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån fritidshemmets styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som du tillhör.Du ska leda elevers lärande i fritidshemmet. I övrigt arbetar du tätt tillsammans med dina kollegor med öppning, rastverksamhet, samverkan i skolan och fritidsverksamheten fram till stängning.Fritidspedagogsexamen eller lärare med inriktning mot yngre åldrar och fritidshem är meriterande.Som person är du ansvarstagande och du fullföljer dina åtaganden. Du har god samarbetsförmåga - är inlyssnande, kommunikativ och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har pedagogisk insikt d.v.s. har förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar och du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren. Du besitter en empatisk förmåga d.v.s. har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är flexibel och ser möjligheter i förändringar.Provanställning kan komma att tillämpas.ÖVRIGTVarmt välkommen med din ansökan!För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.Har du frågor om systemet eller hur du ska göra din ansökan, kontakta Visma Recruit på 0771-693 693.Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på enkoping.se/personuppgifter.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. 100% dagtid Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-09 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-27