Skolsocionomer till Öppenvård ungdom
2025-10-29
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi fördjupar samarbetet mellan skola och socialtjänst genom skolsociala team. Ta chansen att vara med från början och forma det viktiga arbetet.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Du är med i formandet av skolsociala team tillsammans med arbetsledning från respektive skola och öppenvård. Det förebyggande, främjande och tillitsskapande arbetet är grunden. Med både individinriktade och generella insatser arbetar du för att nå elever som riskerar att utveckla fortsatt normbrytande beteende och kriminalitet, och deras föräldrar. Syftet är att i ett tidigt skede kunna tillgängliggöra insatser dels genom det egna arbetet på plats i skolan och dels genom att initiera stöd från t.ex öppenvård barn och ungdom.
Skolsociala team är en ny satsning. Vi har sedan tidigare startat arbetet på två mellanstadieskolor och en högstadieskola, och nu utökar vi med tre skolor till. Det är ett nytt sätt för skolan och socialtjänsten att arbeta tillsammans för att stärka förutsättningarna för elever att uppnå utbildningsmål, skapa en lugn och trygg skolmiljö, ökad närvaro och ge stöd för att bryta en ogynnsam utveckling (Skolverket). Teamen kommer att bestå av personal från skolan och socialtjänsten. Tillsammans arbetar ni för att skapa förutsättningar att i ett tidigt skede arbeta förebyggande och för att skapa tillit. Du ingår i teamet på någon av skolorna men organisatoriskt tillhör du öppenvård ungdom.
Din kompetens
Du har lätt för att ta kontakt och skapa relationer med de flesta du möter. Sociala miljöer ger dig energi, och du trivs där det händer mycket samtidigt. Du är bra på att hantera situationer där flera olika intressen möts och du vet när det är viktigt att du står på dig. Dessutom är du prestigelös och vill vara delaktig i skolans verksamhet, eftersom du förstår att det kan ge tillfällen att skapa kontakt med de barn och ungdomar som behöver oss. Du har en examen som socionom och erfarenhet av någon form psykosocialt arbete med barn och ungdomar med normbrytande beteende och deras föräldrar. Har du erfarenhet av behandlande insatser med barn och ungdomar är det ett plus. Du känner väl till socialtjänstens arbete inom verksamhetsområdet barn och ungdom och har ett tydligt intresse och motivation till att arbeta med de med normbrytande beteende.
Vi erbjuder
Inom öppenvård barn och ungdom har vi både bred och djup kunskap inom psykosocialt förändringsarbete och arbetar för att stärka barn, ungdomar och familjer, ofta i svåra livssituationer. Skolsocionomerna kommer att fungera som brobyggare mellan skolan, hela öppenvården, familjecentrum och myndighetskontoren för att hjälpa familjer att få rätt stöd i ett tidigt skede. Som skolsocionom kommer du att ha möjlighet att samarbeta nära med personal med olika kompetenser inom öppenvården.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00614". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Göran Holmsten goran.holmsten@vasteras.se 021-39 36 60 Jobbnummer
9578789