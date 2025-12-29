Skolsocionomer till Öppenvård ungdom
Vi fördjupar samarbetet mellan skola och socialtjänst genom skolsociala team. Skolsociala team är en ny satsning. Vi har sedan tidigare startat arbetet på två mellanstadieskolor och en högstadieskola, och nu utökar vi med ytterligare två låg-mellanstadieskolor och en högstadieskola. Ta chansen att vara med från början och forma det viktiga arbetet.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag är att tillsammans med övriga teamet möjliggöra för barn och ungdomar med normbrytande beteende att ta emot insatser för att vända en negativ utveckling och få en fungerande skolgång. Att arbetet sker inom skolans verksamhet ger möjligheten att bygga tillit och förtroende för att nå föräldrar till barn och ungdomar som annars skulle tacka nej till insats via formell anmälan.
Du ingår i ett skolsocialt team och står för den behandlande kompetensen och kunnandet om barn och ungdomsarbete inom socialtjänst i stort. Dina individuppdrag får du genom elevhälsoteamet, där du ingår, och du är också själv drivande i att identifiera de barn och ungdomar som löper risk för fortsatt normbrytande beteende och kriminalitet.
Du arbetar med enskilda barn, ungdomar och deras föräldrar inom ramen för insats utan biståndsprövning (nya SoL). I det individinriktade arbetet ger du insatser som exempelvis färdighetsträning för barnen och ungdomarna, och föräldrautbildande/familjebehandlande innehåll till föräldrar. Du kommer också att delta i det generella skolsociala arbetet på skolan för att bygga relationer.
Du deltar i SSPF-arbetet (skola, socialtjänst, polis och fritid) och kommer att vara en brobyggare mellan socialtjänst, skola och andra instanser som familjecentrum. Det är viktigt att skolsocionomen blir en känd och trygg person för elever och föräldrar och därför deltar du i skolans generella skolsociala aktiviteter.
Din kompetens
Du har socionomexamen och erfarenhet av psykosocialt arbete med barn och ungdomar med normbrytande beteende samt deras föräldrar. Det är meriterande om du även har erfarenhet av behandlande insatser. Du har god kunskap om socialtjänstens arbete inom verksamhetsområdet barn och ungdom och ett tydligt intresse och engagemang för att arbeta med denna målgrupp.
Du har lätt för att skapa en yrkesmässig relation till ungdomar och föräldrar. Du är trygg i din yrkesroll och kan klart och tydligt tillföra en familjebehandlares perspektiv på elevarbetet för såväl lärare, EHT-personal och ledning. Du samverkar genom att framhålla dina bedömningar och vad du själv kan bidra med i aktuella frågor. Dessutom är du prestigelös och vill vara delaktig i skolans generella skolsociala verksamhet, eftersom du förstår att det ger tillfällen att skapa kontakt med de barn och ungdomar som behöver oss.
Vi erbjuder
Du är en del av öppenvård barn och ungdom och har därmed möjlighet att samarbeta nära personal med olika kompetenser inom behandling. Du kommer delta i arbetsgruppsträffar med övriga skolsocionomer, individuell vägledning med teamledare och extern handledning. Din introduktion anpassas utifrån din tidigare erfarenhet och du får möjlighet att kompetensutvecklas inom det som behövs för rollen.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
