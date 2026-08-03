Skolsocionom till skolsocialt team
Svedala kommun / Socialsekreterarjobb / Svedala Visa alla socialsekreterarjobb i Svedala
2026-08-03
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Vill du arbeta nära både skola och socialtjänst för att stärka barns och ungas möjligheter att lyckas i skolan? I vårt skolsociala team får du en central roll i att främja närvaro, skapa trygghet och bidra till tidiga insatser för elever som behöver stöd. Här kombineras individnära arbete med ett förebyggande perspektiv – i nära samverkan med elev, familj och skolans professioner.
Uppdraget
Som del av det skolsocialt team arbetar du i gränslandet mellan skola och socialtjänst. Du är organisatoriskt placerad inom öppenvården men samarbetar nära skolpersonal och elevhälsa för att stärka elevers närvaro, trygghet och förutsättningar för lärande. Du kommer ha kontor på kommunens öppenvård men mestadels befinna du dig ute i skolans verksamheter, med utgångspunkt på Naverlönskolan alternativt Aggarpsskolan där vi har elever i fjärde- till nionde klass.
I uppdraget ingår att främja skolnärvaro, förebygga frånvaro samt att identifiera och bryta ogynnsamma mönster hos eleverna. Du arbetar både individinriktat och förebyggande genom att kartlägga elevers situation, planera och följa upp insatser tillsammans med elev, vårdnadshavare och skola.
Rollen innebär också att bidra med ett socialt perspektiv i skolans elevstödsarbete, samverka med interna och externa aktörer samt leda och delta i möten kring elever och deras nätverk.
Kompetens
Vi söker dig som har eftergymnasial examen som socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare har du erfarenhet av behandlingsarbete med barn, unga och deras familjer. Du behöver ha god kunskap om relevant lagstiftning så som SoL, sekretess och anmälningsplikt.
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av att arbete i skolmiljö, gärna med skolfrånvaro och analys av bakomliggande orsaker. Vi ser det även som meriterande om du tidigare arbetat i öppenvården och samverkat mellan skola och socialtjänst.
För att lyckas i rollen behöver du ha god samverkansförmåga, vara strukturerad och kunna driva processer från kartläggning till uppföljning. Genom en god analytisk förmåga kan du omsätta risk- och skyddsfaktorer i praktiskt arbete. Du är trygg i din yrkesroll och tar ansvar för att aktivt driva arbetet framåt. För ett framgångsrikt arbete krävs ett relationsskapande och förtroendeingivande arbetssätt där du skapar goda relation med elever, föräldrar, skola och övriga samarbetspartners. Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt och kan hålla riktning även i komplexa sammanhang.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.
Förmåner
Förmåner utöver kollektivavtalade förmåner inom pension, försäkringar, föräldrapenningstillägg och föräldralön är exempelvis friskvårdsersättning på 3 000 kr, förmånscykel, semesterväxling, pensionsvägledning och löneväxling till pension.
Förmåner som erbjuds kan du läsa om här: www.svedala.se/formaner
Eftersom tjänsten är knuten till skolans verksamhet kommer din ledighet vara förlagd i anslutning till skolans semesterperioder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala Kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/
233 80 SVEDALA Arbetsplats
Svedala Kommun Jobbnummer
10018312