Skolsocionom till skolsocialt team
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2026-07-02
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Du är välkommen till Norberg, den lilla kommunen med det stora hjärtat. Våra verksamheter speglas av ett stort engagemang bland medarbetarna, korta beslutsvägar och gemenskap. Vill du vara en del av detta är du varmt välkommen. Publiceringsdatum2026-07-02Beskrivning
Socialkontoret i Norberg söker en engagerad och kunnig skolsocionom. Under hösten 2024 startades ett skolsocialt team upp som ett projekt för samarbete mellan skola och socialtjänst för att fånga upp elever med problematisk skolfrånvaro. I teamet ingår, förutom representanter från skolan, en socionom från Socialtjänsten. Skolsocionomen har en uppsökande och behandlande roll med fokus på att motivera till tidiga insatser för barn, ungdomar och deras familjer.
Som skolsocionom arbetar du aktivt i både skolan och på socialtjänstens öppenvård. Du deltar på gemensamma arbetsplatsträffar, handledning och vägledning på socialtjänsten, samtidigt som du medverkar under elevhälsans träffar. Teamet på socialkontoret består av tre socialsekreterare, en ungdomshandläggare, en familjehemssekreterare, en mottagningssekreterare och tre familjebehandlare. Som skolsocionom arbetar du nära mottagningssekreterare och familjebehandlare för att kunna vara en brygga in till tidigt föräldraskapsstöd. Dina arbetsuppgifter
Rollen som skolsocionom bygger på både ett förebyggande/uppsökande arbete och ett direkt klientnära arbete med kartläggning och behovsinriktade insatser. Du arbetar med familjer innan de blir aktuella för myndighetsutövning. Som skolsocionom ansvarar du för att ta emot individer till det skolsociala teamet och kartlägga tillsammans med familjen vilka insatser som familjen och barnet kan vara i behov av. Du deltar i stödet som ges både via öppenvården och på skolan och är en samordnande funktion för dessa, även samverkan med andra aktörer som Barn och ungdomspsykiatrin och Habiliteringen kan vara aktuellt.
I Norbergs kommun erbjuds barn och ungdomar samt deras familjer insatser utan behovsprövning. Det innebär att enskilt stöd och gruppverksamhet kan bedrivas utifrån att den enskilde söker stöd direkt hos öppenvården. Kvalifikationer
Du samarbetar väl med andra och bidrar till ett gott samarbete med både interna och externa aktörer. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och arbetar familjeorienterat för att barn och deras familjer ska få tillgång till tidiga insatser. Du arbetar evidensbaserat och använder metoder för att ge stöd av god kvalitet till familjer i Norberg.
Utbildning i form av socionom är ett krav, stort värde sätts dock vid personlig lämplighet. Meriterande är erfarenhet av arbete inom öppenvård och särskilt behandlande och metodstyrt arbete med barn och ungdomar.
Som medarbetare i Norbergs kommun får du tillgång till:
• Flextid
• Friskvårdsbidrag
• Extern handledning
• Semesterväxling Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Rekrytering sker löpande under ansökningsprocessen och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Om du har skyddad identitet
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt. Kontakta istället den rekryterande chefen direkt för vidare instruktioner om hur du kan lämna in din ansökan på ett säkert sätt.
Om du inte har kontaktuppgifterna till den rekryterande chefen kan du vända dig tillHR via växeln 0223-290 00, så hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norbergs Kommun
(org.nr 212000-2072), https://www.norberg.se/sidor/naringsliv--arbete/lediga-jobb.html
Malmgatan 7 (visa karta
)
738 21 NORBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialkontoret, Individ och arbetsliv, Barn och familj Kontakt
Enhetschef
Karin Liljeqvist karin.liljeqvist@norberg.se 0223-29000 Jobbnummer
9988497