Skolsocionom till skolsocialt team
Nynäshamns kommun / Socialsekreterarjobb / Nynäshamn Visa alla socialsekreterarjobb i Nynäshamn
2026-03-04
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nynäshamns kommun i Nynäshamn
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära elever och familjer för att stärka skolnärvaro, måluppfyllelse och välmående? Har du erfarenhet av socialt arbete med barn och unga och vill göra verklig skillnad i skolmiljön? Då kan detta vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Tjänsten som skolsocionom är en central del i kommunens skolsociala arbete och innebär ett nära och långsiktigt stöd till elever som riskerar eller redan har problematisk skolnärvaro. Uppdraget är både förebyggande och stödjande och bygger på ett helhetsperspektiv kring barnets livssituation.
Som skolsocionom arbetar du på individ-, grupp- och organisationsnivå med fokus på att undanröja sociala hinder för lärande och skolgång. Du har ett särskilt uppdrag att stärka samverkan mellan skola, socialtjänst och vårdnadshavare, och fungerar som en länk mellan skolans pedagogiska uppdrag och socialtjänstens stödinsatser.
Arbetet bedrivs i nära samarbete med skolornas elevhälsoteam och i dialog med lärare, skolledning och andra professioner. Samtidigt är du organisatoriskt placerad inom socialt stöd, förebyggande och öppenvård som ligger under socialförvaltningen, vilket ger tillgång till kollegialt stöd, handledning och ett sammanhang inom socialtjänsten.
Tjänsten innebär att du är närvarande i skolmiljön och arbetar relationsskapande med elever och familjer. Du följer elever över tid, anpassar insatser utifrån individuella behov och bidrar till att skapa hållbara lösningar som stärker elevens förutsättningar att lyckas i skolan.
Rollen är under utveckling, vilket innebär att du får möjlighet att vara delaktig i att forma och vidareutveckla det skolsociala arbetet, metoder och samverkansformer tillsammans med kollegor och samverkansparter.
Dina prioriterade arbetsuppgifter som skolsocionom är att:
•
hålla enskilda stödjande, motiverande och vägledande samtal med elever och vårdnadshavare i syfte att stärka samarbetet mellan skola, hem och fritid samt relationen mellan elev och förälder
•
kartlägga elevens sociala situation och synliggöra elevens perspektiv, behov och resurser
•
utforma och samordna anpassade stödinsatser i samverkan med skolkurator, elevhälsoteam och vid behov andra aktörer
•
initiera och samordna samverkan mellan olika myndigheter och insatser kring barn och unga
•
aktivt bidra till utveckling av roll, arbetssätt och metoder - både självständigt och tillsammans med kollegor och samverkansparter
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningens huvuduppdrag är att erbjuda individanpassat stöd och service inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, barn och familj, vuxen samt ekonomiskt bistånd. Vi finns på plats för kommuninvånarna genom livets alla skeden.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
•
socionomexamen
•
erfarenhet av arbete inom socialtjänsten med barn och ungdomar
•
erfarenhet av motivations- och behandlingsarbete
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete med skolsociala frågor
•
kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer
Personliga egenskaper vi letar efter
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som skolsocionom behöver du kunna arbeta självständigt och flexibelt för att kunna anpassa dig till olika situationer. Tjänsten ställer höga krav på samarbetsförmåga då du har många kontaktytor, såsom elevhälsoteam, elever, vårdnadshavare samt interna och externa samarbetspartners.
Vi söker dig som är lyhörd, trygg i din yrkesroll. Du är utåtriktad och har lätt för att skapa kontakter. Med ditt engagemang och professionella förhållningssätt skapar du förtroende och bygger hållbara relationer med både elever, vårdnadshavare och samarbetspartners.
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
• Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Trygghet präglar samarbetet i våra team. Vi är prestigelösa och finns där för varandra när det behövs.
• Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
• Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
• Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande.
Vid tillsättning av tjänsten kommer utdrag ur polisens belastningsregister att begäras.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: SON/2026/0064/023 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns kommun
(org.nr 212000-0233), https://www.nynashamn.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Eva-Lena Engberg evalena.engberg@nynashamn.se Jobbnummer
9778028