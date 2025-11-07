Skolsocionom till Bottnarydsskolan
Tillsammans ger vi morgondagens världsmedborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar.
Genom gemenskap, engagemang och självständiga individer - redo att hantera vardagen och framtiden.
Ditt nya jobb
Utbildningsförvaltningen är kommunens största förvaltning och vi arbetar för en tillgänglig skola för alla och att vara en organisation med lärglädje. Verksamheten präglas av engagerade pedagoger som genom reflektion och flexibilitet tar vara på och utmanar varje elevs förmåga och kompetens för att möta en föränderlig värld.
Välkommen till oss
Vi söker en skolsocionom som vill arbeta förebyggande och främjande med elever i de tidiga skolåren, F-6. Arbetet fokuserar kring elever med låg skolnärvaro och som riskerar att inte nå kunskapsmålen. Det kan också innebära arbete med elever som är i skolan men kan ha svårt att komma in i grupper, i klassrummet efter rasten eller liknande.
Du kommer att vara en del av skolans elevhälsoteam och delta i det främjande och förebyggande arbetet men även åtgärdande. Att samverka med vårdnadshavare, personal på skolan samt verksamheter utanför skolan, ex Ung Fritid och socialtjänsten, är en viktig del i arbetet.
Bottnarydsskolan är en F-6 skola som ligger 25 minuters bilresa västerut från Jönköping. I augusti 2025 slog vi upp dörrarna till vår nya fina skola. Här har vi tillgång till fina lektionssalar med grupprum, matsalar och en fullstor sporthall. Utemiljön blir också ny och inbjuder till lek och olika aktiviteter. Arbetet med utemiljön genomförs i etapper och sista delen beräknas vara klar våren 2026. På gångavstånd har vi sjöar med kringliggande skogar, som är en tillgång i undervisningen.
På Bottnarydsskolan vill vi arbeta för att väcka nyfikenhet och ge möjligheter till lust och glädje i lärandeprocessen.https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Du är utbildad socionom och har erfarenhet av arbete med barn och unga i komplicerade situationer. Du har ett stort intresse för att barn och unga utvecklas efter sin förmåga och vill arbeta med tidiga insatser för att främja skolnärvaro, ett gott mående och i längden en möjlighet att nå gymnasiebehörighet.
Du bör vara van att arbeta självständigt och avsluta dina uppgifter som bestämt. Som person har du förmågan att se elevers olika behov och tar hänsyn till deras individuella förutsättningar. Du har en öppen attityd och ett inkluderande förhållningssätt. Du har god kommunikationsförmåga både muntligt och skriftligt. Du känner dig trygg i kontakten med barn och unga, deras vårdnadshavare och andra verksamheter.
En förutsättning är att du som söker har en helhetssyn kring vad som främjar barn och ungas lärande och utveckling. Du känner ett genuint engagemang för våra barn och ungdomar i Jönköpings kommun. Vi fäster stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på Bottnarydsskolan under två år. Därefter omprövas placering och annan skola kan bli aktuell.
Skolsocionomerna träffas regelbundet som grupp och tillsammans med personal på central förvaltning utifrån fokus närvarofrämjande arbete.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.
Här hittar du kontaktuppgifter till fackliga företrädare på utbildningsförvaltningen.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som skolsocionom på Bottnarydsskolan.
