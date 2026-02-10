Skolsocionom till Alfred Dalinskolan 7-9
2026-02-10
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du göra skillnad där det verkligen märks? Nu söker vi en engagerad skolsocionom till Alfred Dalinskolan 7-9.
Hos oss får du vara med och utveckla ett viktigt uppdrag - att stärka det sociala stödet för elever och bidra till en trygg och inkluderande skolmiljö.
Ditt nya jobb
Som skolsocionom i Jönköpings kommun arbetar du främjande och förebyggande för att stärka elevernas sociala och emotionella utveckling. Du är en viktig samarbetspartner för skolans elevhälsoteam och samarbetar med elever, vårdnadshavare och skolpersonal, alltid med elevens bästa i fokus.
Arbetet handlar främst om att stötta elevers sociala utveckling och relationsskapande i syfte att skapa trygghet i våra skolor. Du blir en viktig länk mellan elev, familj och skola och ibland också mellan skola och externa aktörer som socialtjänst, fältgrupp, polis, BUP och fritidsverksamhet. Du är också ett viktigt stöd i att avlasta vårdnadshavare i externa kontakter samt att samordna insatser och se till att de följs upp.
Du kommer att ha ett särskilt uppdrag i att hålla närvaroarbetet levande på skolan och att fortsätta utveckla det förebyggande närvaroarbetet tillsammans med övrig skolpersonal. Utöver detta fortsätter du att utveckla insatser på gruppnivå som bidrar till ökad trygghet och studiero.
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad i våra skolor. Du anställs av utbildningsförvaltningen och placeras på Alfred Dalinskolan. Din närmaste chef blir skolans rektor, och du blir en naturlig del av skolans kollegium och elevhälsoarbete.
Välkommen till oss
Alfred Dalinskolan är en 7-9-skola mitt i hjärtat av Huskvarna. Med anor från 1899 bär vi på en lång och stolt tradition - samtidigt som vi modigt blickar framåt. Vår vision är att vara en skola i tiden och för framtiden, där kunskap, pedagogik och teknik förenas för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas.
Här blir du en del av en arbetsplats med engagerade och kompetenta kollegor som brinner för sitt uppdrag. Våra kärnvärden: gemenskap, engagemang och nytänkande - genomsyrar allt vi gör. Vi stöttar varandra, delar kunskap och bygger tillsammans en arbetsmiljö där både elever och medarbetare kan trivas, växa och utvecklas.
Hos oss får du arbeta i en organisation som värdesätter tidiga insatser, nära samverkan och ett helhetsperspektiv kring elevernas välmående. Vi tror att barn lyckas när de mår bra - och att skolan är en avgörande plats för att bygga både kunskap och livskompetens.
Du blir en del av ett växande nätverk av skolsocionomer inom kommunen, där ni tillsammans bygger en stark struktur för socialt stöd till eleverna. https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/alfred-dalinskolan-7-9https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad socionom och har erfarenhet av att arbeta med barn, unga och familjer i komplexa livssituationer. Du är van vid att samarbeta med olika aktörer inom skola, socialtjänst och andra delar av samhället, och har en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Ditt arbetssätt är lösningsinriktat, du kommunicerar tydligt och bemöter människor med värme och respekt.
Det är meriterande om du har erfarenhet från HVB-verksamhet, SiS eller arbete i socioekonomiskt utsatta områden. Har du dessutom vana vid att hantera svåra samtal och samverka över verksamhetsgränser är det en stor tillgång i rollen.
Som person är du trygg, lyhörd och har lätt för att läsa av situationer och möta människor där de befinner sig. Du har ett helhetsperspektiv, tycker om att samarbeta och delar vår övertygelse om alla barns rätt till trygghet, lärande och framtidstro. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan. https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som skolsocionom.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Enligt kollektivavtal
