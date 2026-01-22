Skolsocionom med stort engagemang för skolnärvaro
2026-01-22
Habo kommun ligger i södra Vätterbygden som är en av landets främsta tillväxtregioner och ligger på smidigt pendlingsavstånd från Jönköping. I Habo finns allt från ett livaktigt centrum, till närhet till skog, natur och härliga bad i Sveriges näst största sjö.
Hagabodaskolan är kommunens högstadieskola och ligger centralt belägen i kommunen. Vi håller hög kvalitet på undervisning och bemötande, detta har vi på ett positivt sätt också fått bekräftat vid senaste kvalitetsgranskningen av Skolinspektionen ht 2025 där skolan fick högsta bedömning i samtliga områden som granskades.
Trivseln bland elever och personal är hög och vi har mycket stor andel behörig personal. Vi lägger stort fokus vid att tillsammans skapa förutsättningar för pedagogisk trygghet i alla våra klassrum. Skolan totalrenoverades för några år sedan och är en moderniserad skola.
På skolan går det ca 600 elever. Vi är en växande kommun och vår skola kommer att fortsätta växa framöver.
Denna anställning som skolsocionom är bland annat kopplad till elever med problematisk skolfrånvaro. Arbetet syftar till att öka skolelevers psykiska välmående, närvaro i skolan, identifiera och fånga upp unga som riskerar och/eller har ett normbrytande beteende där ditt arbete framför allt utgår från ett relationskapande arbetssätt mellan skola, socialtjänst och hemmet. Du kommer i din roll vara viktig för att skapa förutsättningar för att få dessa elever och utifrån sina egna förutsättningar att utvecklas i enlighet med utbildningens mål. Tillsammans med lärare och övrig personal på skolan arbetar du för att skapa en utvecklande, meningsfull och positiv miljö för eleverna. Aktiviteter som undervisning utgår från baseras utifrån elevens styrkor, intressen och förmågor. Din roll kommer vara i ett nära samarbete framför allt personal i vår resursenhet, men till viss del också med undervisande lärare och speciallärare kring planering och undervisningens utformning.
I din roll ingår att erbjuda psykosocialt stöd i olika former, motiverande samtal och stöd i att skapa struktur i tillvaron. Du arbetar med förebyggande och främjande insatser på såväl individ- som gruppnivå som utformas i nära samverkan med elevhälsans professioner. Du blir i din roll en viktig pusselbit för att öppna nya vägar till lärande i nära samverkan med elever och deras vårdnadshavare.
Du kommer i din roll arbeta med att hjälpa elever, som utifrån sin skolfrånvaro behöver en alternativ lärmiljö och/eller mindre sammanhang delar eller hela skoldagen. Tjänsten syftar till att skapa möjligheter till att erbjuda elever med hög skolfrånvaro en plats i en flexibel grupp i en anpassad lärmiljö, fungerande som en "bro" tillbaka till lärande både under och efter skoltid. Du kommer bidra till att på olika sätt skapa förutsättningar för lärande, du kommer också skapa aktiviteter för grupper av elever. Vidare kommer du vara ett medföljande stöd i undervisningen i ordinarie klass och i skolans övriga verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller beteendevetare med en för uppdraget relevant och adekvat utbildning och som med fördel har erfarenhet av framgångsrikt arbete med att främja skolnärvaro inom årskurserna 7-9.
Du är lyhörd, flexibel och har god samarbetsförmåga. Din främsta styrka är att du har lätt för att skapa goda relationer och använder din relationsskapande förmåga till att framgångsrikt samverka med elev, vårdnadshavare, arbetslag, skolans elevhälsoteam samt skolledning. Du är professionell, har gott omdöme och kan sätta gränser samtidigt som du är flexibel utifrån individens behov.
Arbetet förutsätter att du har tålamod och kan anpassa din kommunikation och förhållningssätt utifrån situationen. Du kan arbeta självständigt och tar initiativ.
Det är meriterande om du har god kunskap om och tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete med neuropsykiatriska funktionsvariationer samt närvarofrämjande insatser på högstadiet.
Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
