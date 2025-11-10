Skolsköterskor till vårterminen 2026!
Klara söker
skolsköterskor till uppdrag i Borås med omnejd.
Vi söker skolsköterskor med tillgänglighet 40-100 %.
Krav: Vidareutbildning skolsköterska, distriktssköterska eller barnsjuksköterska.
Hör av dig för mer info!
Borås
Sedvanliga skolsköterskeuppgifter.Kvalifikationer
Sjuksköterskeexamen med minst 2 års yrkeserfarenhet med vidareutbildning till skolsköterska, distriktsköterska eller barnsjuksköterska.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Som bemanningssjuksköterska hos Klara får du chansen att bredda din kompetens, få nya erfarenheter och utvidga ditt kontaktnät. Som person är du flexibel, lösningsorienterad och initiativtagande.
Du är trygg i din profession och har ett patientfokuserat arbetssätt.
Om arbetsgivaren
Klara är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag.
Det innebär bland annat att vi tillämpar kollektivavtal, att vi har ansvarsförsäkring,
att vi följer etiska regler och allmänna leveransvillkor och att vi har en fastställd jämställdhetsplan. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och rekryteringsbonus.
Vi vill vara en trygg och lyhörd arbetsgivare för dig som värderar frihet, omväxling och spännande utmaningar i din roll som sjuksköterska.
Det betyder i klartext fungerande rutiner men också värme, gemenskap, kompetensutveckling och omtanke.
Vården behöver vår kompetens - på flera sätt.Så ansöker du
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag.
Har frågor om den utannonserade tjänsten är du välkommen att kontakta oss.
På vår hemsida www.klarakompetens.se/lediga-uppdrag/
presenterar vi alla våra lediga uppdrag.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Ersättning
