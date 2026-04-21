Skolsköterskor till elevhälsan
2026-04-21
Vill du arbeta hälsofrämjande och förebyggande med barn och unga i en verksamhet där ditt arbete verkligen gör skillnad?
Nu söker vi två skolsköterskor till elevhälsan - en tjänst med nuvarande placering i Björna skolområde och en i Domsjö skolområde.
På elevhälsan arbetar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för elevers hälsa, trygghet och lärande. Arbetet bedrivs tvärprofessionellt med fokus på tidiga insatser, delaktighet och långsiktiga lösningar. Som skolsköterska har du en central och värdefull roll i elevhälsans arbete - alltid med elevens bästa i centrum. Dina arbetsuppgifter
Som skolsköterska är du en viktig del av skolans elevhälsoarbete och bidrar med din medicinska kompetens i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Arbetet är självständigt men sker i nära samarbete med andra professioner.
I rollen ingår bland annat att:
erbjuda och genomföra hälsosamtal, hälsokontroller och vaccinationer enligt gällande riktlinjer
arbeta förebyggande och främjande med elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa
samverka med elever, vårdnadshavare och skolpersonal
delta aktivt i elevhälsoteamet tillsammans med skolkurator, psykolog, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare
ha kontakter med externa aktörer och myndigheter vid behov
Elevhälsoarbetet leds lokalt av rektor och präglas av samarbete, professionalitet och gemensamt ansvar.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska
har specialistutbildning som barn- och ungdomssjuksköterska, distriktssköterska eller skolsköterska
Vi tror att du trivs i rollen om du:
har ett genuint intresse för barn och ungas hälsa och utveckling
arbetar självständigt, strukturerat och med god prioriteringsförmåga
är trygg i din yrkesroll och initiativtagande i det förebyggande arbetet
har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
För tjänsten krävs giltigt B-körkort och tillgång till egen bil, då arbetet kan innebära förflyttning mellan skolenheter.
Vid eventuell anställning ska registerutdrag från Polisen uppvisas.
Vänligen bifoga CV och personligt brev.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Välkommen in med din ansökan!
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande arbete där du som skolsköterska bidrar till barns och ungas hälsa - varje dag.
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
elevhälsochef
Maria Ingelsson maria.ingelsson@ornskoldsvik.se 070-1917289 Jobbnummer
9866643