Skolsköterska utöver det vanliga
NTI Gymnasiet Macro AB / Sjuksköterskejobb / Karlstad Visa alla sjuksköterskejobb i Karlstad
2026-02-23
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NTI Gymnasiet Macro AB i Karlstad
, Nacka
, Örebro
, Skövde
, Borlänge
eller i hela Sverige
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i.
Läs mer om våra skolor på www.ntigymnasiet.se.
Ditt uppdrag
Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål främst genom hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Som skolsköterska tillför du medicinsk kompetens som ett stöd i arbetet med elevernas lärande. Du följer AcadeMedias riktlinjer för elevhälsans medicinska insats och deltar i skolans elevhälsoarbete genom att:
• vid hälsosamtal tidigt identifiera symptom hos elever som kan indikera behov av extra anpassningar eller andra insatser
• i samverkan med andra bidra till att öka kunnandet om en hälsosam livsstil hos eleverna samt att vara ett stöd i undervisningen relaterat till detta
• bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, social situation och lärande
• erbjuda tid för spontanbesök där det erbjuds enklare sjukvårdsinsatser
• erbjuda vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
Utöver detta är det meriterande om du har erfarenhet av arbete med närvarofrämjande arbete i gymnasieskola.
Som skolsköterskan ingår du i skolans elevhälsoteam och har ett nära samarbete med skolledning, EHT, pedagoger, vårdnadshavare samt myndigheter utanför skolan. I uppdraget ingår också att delta i skolans utvecklingsarbete samt i det gemensamma utvecklings- och kvalitetssäkringsarbetet inom den medicinska elevhälsan.
Arbetet förutsätter att du är trygg i din yrkesroll, kan arbeta självständigt, är initiativrik och har en god förmåga att se möjligheter i olika situationer. Som stöd i ditt arbete ingår du i AcadeMedias nätverk för skolsköterskor som leds av medicinsk verksamhetsansvarig.Publiceringsdatum2026-02-23Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som barnsjuksköterska, distriktssköterska eller skolsköterska. Du är intresserad av att arbeta med förebyggande hälsoarbete och att vidareutveckla ett modernt skolsköterskeuppdrag. Du har ett bra bemötande, kan skapa förtroende hos ungdomar, god förmåga att planera och prioritera samtidigt som du kan vara flexibel i de situationer som kräver det. Har du tidigare arbetat som skolsköterska eller har erfarenhet av hälsofrämjande arbete med barn och unga ser vi det som mycket positivt. Erfarenhet av det digitala journalsystemet ProRenata är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder alla våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även ett generöst friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Tjänsten är en heltid/deltidsanställning med omfattningen 30-50%.
Provanställning om 6 månader tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Ansökan och kontakt
Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 2026-04-23. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Victor Drevenstam via telefonnummer 0761098071, eller på victor.drevenstam@ntig.se
Vid frågor kring det medicinska uppdraget, kontakta Medicinsk verksamhetschef Marte Torp på telefonnummer 0724-532746 eller på marte.torp@academedia.se
.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NTI Gymnasiet Macro AB
(org.nr 556120-3679) Arbetsplats
NTI Gymnasiet Jobbnummer
9757899