Skolsköterska till Vingåkers kommun
Vingåkers kommun / Sjuksköterskejobb / Vingåker Visa alla sjuksköterskejobb i Vingåker
I Vingåkersbygden har vi nära till varandra, naturen och ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter året om. Här finns rika kulturmiljöer, goda kommunikationer från närliggande städer och landets största outlet för märkeskläder. Vingåkers kommun utvecklar bygden och den offentliga servicen för framtiden.
Den utlysta tjänsten innefattar uppdraget som Skolsköterska på två av kommunens grundskolor, Slottsskolan F-6 och Marmorbyns skola. Slottsskolan F-6 ligger i den norra delen av centralorten och har i dagsläget 247 elever, Marmorbyns skola är en landsortsskola som ligger på gränsen till Katrineholms kommun och där går för närvarande 97 elever. Arbetsfördelningen mellan de två skolorna är ungefär 80% på Slottsskolan F-6, 20% på Marmorbyns skola.
Som skolsköterska i Vingåkers kommun deltar du aktivt i elevhälsoarbetet för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas i skolan. Skolsköterska har en viktig roll i det främjande och förebyggande arbetet kring elevernas hälsa, livsstil och allmänna mående. Elevhälsoteamen på skolorna arbetar tvärprofessionellt, vi utgår alltid ifrån att hälsa och lärande går hand i hand och är en förutsättning för att lyckas i skolan och vidare i livet.
I Vingåkers kommun är vi stolta över hur väl vi kan erbjuda en god patientsäkerhet på ett förtroendefullt och professionellt sätt. Skolsköterskegruppen och skolläkare har genomfört ett stort och viktigt arbete för att kvalitetssäkra verksamheten genom upprättande och revidering av olika rutiner, handlingsplaner och årshjul. Dessa återfinns i digital form i skolsköterskornas metodbok.
I rollen som skolsköterska arbetar du tillsammans med elevhälsoteamet och samverkar med skolans ledning, pedagoger och övrig skolpersonal, central elevhälsa, vårdnadshavare samt andra verksamheter och myndigheter utanför skolan. Detta för att skapa en trygg arbetsmiljö som främjar elevernas hälsa och lärande.
Du samarbetar med erfarna och kompetenta kollegor utifrån ditt medicinska ansvar. Detta sker genom regelbundna möten med övriga skolsköterskor, skolläkare, MLA (Medicinskt Ledningsansvarig Skolsköterska) och med chef för den Centrala Elevhälsan. Övergripande samverkan sker även med elevhälsans övriga professioner, skolkuratorer, skolpsykolog, logoped, elevkoordinator, språk- och talpedagog och specialpedagoger, främst i syfte att utveckla verksamhetens främjande och förebyggande insatser. Vingåkers kommun dokumenterar sina insatser i journalföringsprogrammet PMO.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska. Du har B-körkort och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av medicinsk elevhälsa.
I din roll som skolsköterska har du en hög servicekänsla, social kompetens och lyhördhet i mötet med elever, vårdnadshavare och personal. Du är samarbetsvillig och van vid att möta människor med olika erfarenheter och förutsättningar.
Som skolsköterska hos oss kommer du ha en självständig roll som förutsätter att du planerar och organiserar ditt arbete på ett bra sätt. Du har ett gott och professionellt bemötande och du är bra på att möta barn och ungdomar där de befinner sig.
Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vingåkers kommun
Rektor Slottskolan F-6
