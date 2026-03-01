Skolsköterska till Värnamo kommun
2026-03-01
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-03-01Beskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturskola och anpassad skola.
Tillsammans är vi ca 1200 anställda, som medarbetare hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en värdefull arbetsdag, som ger värde för såväl dig som för medborgarna.
Är du en specialistsjuksköterska med ett genuint intresse för barn och en passion för ditt yrke? Har du förmåga att se och möta varje elev utifrån elevens förutsättningar? Har du en positiv inställning och vill bidra till utveckling av verksamheten och en önskan att arbeta med främjande och förebyggande insatser? Svarar du ja på dessa frågor är du den skolsköterska som vi söker.Om företaget
I skolsköterskegruppen i Värnamo kommun arbetar 15 legitimerade skolsköterskor, varav en är MLA, Medicinsk ledningsansvarig skolsköterska. Skolsköterskorna är lokalt placerade på sin skola men tillhör organisatoriskt den centrala elevhälsan på Barn- och utbildningsförvaltningens, liksom skolläkare, skolpsykologer, skollogopeder och barn- och elevhälsachef.Dina arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med skolledning och övriga kompetenser vara en del av skolans elevhälsoteam. Elevhälsan skall enligt skollagen arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är därför främjande och förebyggande hälsoarbete som ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och ske i samverkan med lärare och övrig personal, du har också möjlighet att själv påverka och utveckla delar av arbetets innehåll. I det hälsofrämjande och förebyggande uppdraget ingår bl.a. hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer, frågor som rör elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund och livsstilsrelaterad ohälsa, enklare sjukvårdsinsatser samt mottagning tillsammans med skolläkaren. I arbetsuppgifterna ingår också att göra gruppinriktade hälsofrämjande insatser.
Du samverkar bland annat med vårdnadshavare, socialtjänst och andra vårdenheter. I uppdraget ingår även att tillsammans med övriga skolsköterskor och skolläkare vidareutveckla arbetet.Kvalifikationer
Utbildning som skolsköterska, alternativt sjuksköterska med utbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller öppen hälso- och sjukvård.
Du är öppen och välkomnande i mötet med andra, har mod att tänka nytt och drivkraft att omsätta tankarna till handling. Du är initiativrik och kan självständigt planera och prioritera ditt arbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, förmåga till samarbete samt att se eleverna i ett helhetsperspektiv. Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv. Körkort är ett krav.Anställningsvillkor
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
