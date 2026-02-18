Skolsköterska till Vallsjöskolan Sävsjö
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Vallsjöskolan är en F-6 skola som ligger centralt i Sävsjö tätort.
På skolan går ca 325 elever och det arbetar ca 55 personal.
På skolan finns ett stort kollegialt stöd då vi handleder, utmanar och lyssnar på varandra.
Vi sätter elevens behov i centrum. Vi söker dig som älskar att arbeta med barn och som vill göra skillnad. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Som skolsköterska är du en central del av skolans elevhälsoteam och har en viktig roll i det förebyggande arbetet och för att stödja eleverna att nå målen i skolan. Du bidrar med sjuksköterskekompetens och arbetar nära skolledning, undervisande personal och övriga professioner. Du samarbetar med vårdnadshavare samt med andra verksamheter och myndigheter utanför skolan.
I din roll som skolsköterska genomför du enskilda hälsokontroller, utför vaccinationer och har öppen mottagning och du dokumenterar och följer upp det arbetet. Du har en viktig roll i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på individ/grupp kring psykisk och social hälsa. Du har en viktig del i skolans arbete mot kränkande behandling och frånvaro.
Arbetet sker genom de nationella riktlinjer som Socialstyrelsen anger och de lokala riktlinjer som Sävsjö kommun beslutat.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du är trygg i din yrkesroll, lösningsorienterad, självgående och relationsskapande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är leg. sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska. Vi ser helst att du har tidigare erfarenhet av att arbeta som skolsköterska.
ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
