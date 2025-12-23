Skolsköterska till Töjnaskolan, Sollentuna
2025-12-23
Töjnaskolan söker nu en skolsköterska.
Töjnaskolan är en skola med ca 800 elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi har läsåret 24/25 tre parallella klasser i varje årskurs, från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är belägen i centrala Sollentuna med goda kommunikationer och anpassade och fina lokaler då skolan öppnade 2020-2021. Verksamheten bygger på en värdegrund där visionen är Töjnaskolan KAN, Kunskap, Ansvar och Nyfikenhet. Vår personal arbetar i team och där ett kollegialt lärande är en naturlig del för vår personal för att kunna ge våra elever bästa möjliga undervisning. Alla ska känna sig trygga och alla ska samverka för att skapa de bästa förutsättningarna till utveckling för varje elev.I ditt uppdrag som skolsköterska så kommer du arbeta tillsammans med en kollega och arbeta både på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Uppdrag
Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Rollen som skolsköterska innebär att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i enlighet med kommunens basprogram och utgå från de styrdokument som finns i hälso- och sjukvårdslagen, skollagen och vägledning för elevhälsan. Hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer, öppen mottagning och mottagning tillsammans med skolläkaren ingår i ditt uppdrag.
Du ingår i skolans elevhälsoteam och bidrar med din kompetens inom medicin och omvårdnad. Arbetet innebär samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan. Publiceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
Kompetenskrav: Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, öppen hälso- och sjukvård eller specialistutbildning inom skolsköterskeprogrammet.
Har du tidigare arbetat som skolsköterska eller har erfarenhet av hälsofrämjande arbete med barn och unga ser vi det som mycket positivt. I ditt uppdrag är det viktigt att du har ett bra bemötande, kan skapa förtroende hos elever och vårdnadshavare, god förmåga att planera och prioritera samtidigt som du kan vara flexibel i de situationer som kräver det. Vidare vill vi att du har en god samarbetsförmåga och är ansvarstagande. Erfarenhet av det digitala journalsystemet Prorenata är meriterande.
Organisation
I Sollentuna kommun är man som skolsköterska anställd på skolan med rektor som närmsta chef. Det är också rektor som leder elevhälsoarbetet på skolan. För den medicinska insatsen finns en verksamhetschef som ansvarar för råd, stöd och riktlinjer kring det medicinska arbetet.
Vi erbjuder
Som skolsköterska ingår du i ett professionsnätverk för Sollentunas kommuns skolsköterskor som leds av verksamhetschef EMI. Du erbjuds introduktionsutbildning och tillgång till mentor under introduktionstiden. Skolsköterskor får yrkesspecifik kompetensutveckling och har möjlighet till regelbunden handledning.
Med engagemang växer vi tillsammans - vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss!
Kontakt:
Kristina Söderlund, Rektor 073-915 23 88
Charlotte Belhomme, Verksamhetschef EMI 073-915 21 46
Välkommen med din ansökan!
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
