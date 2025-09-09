Skolsköterska till Soldalaskolan
Skolsköterska till Soldalaskolan
Vill du vara en del av ett elevhälsoarbete som sätter det förebyggande och främjande i centrum?
Soldalaskolan är en F-9-skola med ca 550 elever där vi arbetar för en lärandemiljö präglad av delaktighet, trygghet och respekt. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsresa där elevhälsan är en central framgångsfaktor. Nu söker vi en skolsköterska som vill vara med och utveckla vårt hälsofrämjande arbete tillsammans med engagerade kollegor. Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Som skolsköterska på Soldalaskolan arbetar du med ett tydligt förebyggande och främjande fokus.
Du:
• Genomför hälsobesök enligt kommunens basprogram och följer vaccinationstäckningen.
• Erbjuder öppen mottagning och enklare sjukvårdsinsatser för elever.
• Är aktiv i elevernas vardag genom att synas i verksamheten - på raster, i klassrum och vid lektionsbesök - för att skapa relationer och upptäcka behov i tid.
• Bidrar med din medicinska kompetens i skolans elevhälsoarbete, både i EHT (elevhälsoteam) och i våra EHM (elevhälsomöten) i arbetslagen.
• Arbetar tvärprofessionellt tillsammans med skolläkare, psykolog, kuratorer, specialpedagoger, lärare, fritidspersonal, elever och vårdnadshavare för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande och hälsa.
• Som skolsköterska i Södertälje kommun ingår du i ett professionsnätverk med regelbundna möten för kvalitetsutveckling.
• Du erbjuds även introduktionsutbildning och inskolning med stöd av en centralt anställd skolsköterska.
Vem är du?
Vi söker dig som:Kvalifikationer
• Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom öppen hälso- och sjukvård, barn- och ungdomssjukvård eller skolsköterskeprogrammet.
• Har erfarenhet av arbete med barn och ungdomars hälsa, gärna som skolsköterska.
• Har förmåga att kommunicera tydligt på svenska i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
• Vill utveckla det förebyggande och främjande arbetet tillsammans med oss.
• Är trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och kan bygga förtroendefulla relationer.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete inom skola, samtalsstöd (t.ex. MI) och arbete med elever i behov av särskilt stöd.
Vi erbjuder dig
Ett professionellt och utvecklingsinriktat kollegium.
En central roll i skolans elevhälsoarbete där ditt bidrag gör skillnad varje dag.
Kontinuerlig kompetensutveckling, handledning och professionsnätverk.
Södertälje kommuns förmåner som bl.a. friskvårdsbidrag och möjlighet till kompetenshöjande utbildningar.
Hos oss får du vara med och bygga en skola där eleverna möts av en tillgänglig, främjande och hälsofrämjande elevhälsa.
Du har möjlighet att äta pedagogisk måltid till en låg kostnad.
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
