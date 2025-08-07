Skolsköterska till Snösätraskolan 80%
2025-08-07
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till Snösätraskolan!
Snösätraskolan är vår fina F-6 skola i trivsamma naturnära omgivningar på Snösätrahöjden i Rågsved.
I vår verksamhet har vi ungefär 250 elever med ca 25 olika modersmål.
Vi som arbetar här är engagerade och vill göra skillnad för våra elever, varje dag räknas och är viktig. Vår skolas mål stöds av våra ledord: kunskap, trygghet och framtid. Vi skapar tillsammans en skola där våra elever känner sig trygga och får öva i att sätta höga mål, samt får kunskap och stöd på vägen mot sin framtid.
Nyfikenhet, kreativitet och ödmjukhet tillsammans med förutsägbarhet, struktur och ledarskicklighet är byggstenar i vårt arbete framåt. Vi arbetar för att vidareutveckla vår verksamhet med eleven och elevens röst i fokus. Skolan befinner sig i ett spännande utvecklingsarbete för att skapa den bästa skolan för våra elever och för oss som arbetar här.
Nu söker vi dig som vill kroka arm med oss på vår utvecklingsresa framåt; tillsammans med kunskaper och trygghet för framtiden!
Din roll
Vi söker dig som är närvarande, engagerad, professionell och som är van att ta ansvar för elevernas hälsa och lärande.
Du har en god samarbetsförmåga, är relationsskapande samt har ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt vilket genomsyras av dialog och delaktighet i mötet med eleven och/eller vårdnadshavare samt dina medarbetare.
Därutöver ställer rollen krav på en förmåga att vara flexibel, lösningsinriktad, självständig och mycket strukturerad i ditt arbetssätt för att lyckas planera på kort och lång sikt. Som skolsköterska skapar du goda relationer med barn/elever, personal och vårdnadshavare och har varje elevs bästa i fokus.
Skolsköterska på Snösätraskolan har i uppdrag att samverka med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens, i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Du är en viktig lagspelare i skolans elevhälsoteam (EHT) vars huvuduppdrag är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Det kan också innebära att du är med och driver samt genomför workshops samt håller i aktiviteter för både elever, medarbetare och vårdnadshavare.
Tillsammans med skolläkaren och i samråd med skolledningen ansvarar du för organisationen av
elevhälsans medicinska insatser i skolan enligt gällande råd och anvisningar. Arbetet innebär samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan.
Uppdraget innebär muntlig och skriftlig kommunikation som ställer krav på mycket goda kunskaper i svenska.
I Stockholms stad är man som skolsköterska anställd på skolan med rektor som närmsta chef. Det är också rektor som leder elevhälsoarbetet på skolan. För den medicinska insatsen finns en central
"Skolsköterska Med Medicinskt Ledningsansvar" som finns tillgänglig för råd, stöd och riktlinjer kring det medicinska arbetet. Som skolsköterska ansvarar du tillsammans med skolläkaren för elevhälsans medicinska insats på Snösätraskolan. Den medicinska insatsen är en viktig del av skolans elevhälsoteam som tillsammans arbetar för att stödja eleverna i att nå sina mål.
Din kompetens och erfarenhet
Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom Hälso -och sjukvård för barn och ungdom 60 hp.
Distriktssköterska 75 hp eller
Skolsköterskeprogrammet Högskolan i Skövde 60 hp.
Mycket goda kunskaper i svenska.
God datorvana.
Kvalificerande egenskaper:
God samarbetsförmåga och initiativtagande tillsammans med skolans samtliga yrkesgrupper.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete som skolsköterska.
Erfarenhet av arbete i journalsystemet Prorenata.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
