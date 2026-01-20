Skolsköterska till Sävsjö kommun
2026-01-20
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Tjänsten är placerad på Stockaryd och Vrigstad skola. På Stockaryds skola går det ca 130 elever och på Vrigstad skola går det ca 200 elever. Båda skolorna har förskoleklass till klass samt fritidshem.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Din anställning syftar till att avlasta befintlig skolsköterska på skolorna. Du blir även en del av skolsköterskegruppen i Sävsjö kommun. Vikariatet sträcker sig fram t o m terminen ut med ev förlägning.Kvalifikationer
* Legitimerad sjuksköterska med relevant vidareutbildning.
* Körkort.
ÖVRIGT
Intervjuer förs löpande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294898". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sävsjö kommun
(org.nr 212000-0563) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Stockaryds skola
Susanne Johansson susanne.johansson1@savsjo.se 038215641 Jobbnummer
9693194