Skolsköterska till Sala kommun
Sala kommun / Sjuksköterskejobb / Sala Visa alla sjuksköterskejobb i Sala
2025-08-13
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sala kommun i Sala
, Västerås
, Uppsala
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att utveckla elevhälsans viktiga arbete tillsammans med oss?
• Då finns jobbet för dig i Sala kommun, vi söker en skolsköterska till grundskolan.
Arbetsuppgifter
I Sala kommun är elevhälsan en betydelsefull del i att få alla barn och ungdomar att lyckas. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser, är en del av skolans lärandeuppdrag och det samlade arbetet för en god hälsa. Det främjande och förbyggande arbetet ska betonas och bedrivas salutogent, med ett inkluderande arbetssätt. Som skolsköterska ingår du i skolans elevhälsoteam och har ett nära samarbete med rektor, skolkurator, specialpedagog, pedagoger, skolpsykolog samt skolläkare. Arbetet som skolsköterska är varierande och du samverkar med interna och externa aktörer såsom socialtjänsten samt regionen. Ett nära, utvecklande samarbete och systematiskt kvalitetsarbete inom elevhälsan är en viktig och grundläggande del av arbetet. Du arbetar vid kommunens skolor och tillsammans med övrig personal verkar vi för att öka barn och ungdomars välbefinnande, hälsa och kunskapsutveckling.
Som skolsköterska tillför du omvårdnadskompetens och medicinsk kompetens som ett stöd i elevernas lärande. Du arbetar enligt gällande lagar och författningar för elevhälsans medicinska insatser och deltar i skolan elevhälsoarbete genom att;
• vid hälsosamtal tidigt identifiera symtom hos eleverna som kan indikera behov av extra anpassningar eller andra insatser
• utreda och bedöma den fysiska och psykiska hälsan för enskilda elever
• i samverkan med andra professioner bidra till att öka kunnandet om en hälsosam livsstil hos eleverna i form av hälsoundervisning i klass eller grupp
• bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation och lärande
• öppen mottagning för spontanbesök och erbjuda enkla sjukvårdsinsatser/bedömningar
• erbjuda vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
• samarbeta med skolläkare
Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, skolsköterska eller distriktssköterska. Tidigare erfarenhet av arbete som skolsköterska är meriterande. Du har en vilja att vidareutveckla arbetet som skolsköterska tillsammans med elevhälsoteamet, pedagoger och övriga kollegor på skolan samt med de andra skolsköterskorna i kommunen.
Som person är du nyfiken, självständig, flexibel, relationsskapande, uthållig, noggrann och du har alltid eleven i fokus. Du har lätt att samarbeta, ser eleverna i ett helhetsperspektiv och tillsammans med enhetens kollegor, vill du vidareutveckla elevhälsan i Sala kommun. Du har ett bra bemötande, kan skapa förtroendefulla relationer med eleverna, har god förmåga att planera och prioritera, samtidigt som du kan vara flexibel i de situationer som kräver det.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
All dokumentation sker digitalt, vilket kräver att du har datorvana. Erfarenhet av att använda journalsystemet PMO eller liknande är meriterande. B-körkort och tillgång till bil krävs.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning
Tillträde enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning.
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning. Detta enligt lagen om registerkontroll inom skol-, fritids och förskoleverksamhet. Rikspolisstyrelsens belastningsregister, RPS 442.5 (14-01-14)
Ansökan
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Varmt välkommen med din ansökan senast 31 augusti 2025.
Ansökan sker från www.sala.se/ledigajobb
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Anställningsprocessen sker löpande och tjänsten kan därmed vara tillsatt innan ansökningstiden gått ut.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten kontakta:
Rektor, Eva Larsson; Eva.Larsson@sala.se
, tfn. 0224-74 80 31
Verksamhetschef EMI, Susanne Sundvall; Susanne.Sundvall@sala.se
, tfn.0224-74 80 70
Facklig kontakt:
Vårdförbundet Västmanland, info.vastmanland@vardförundet.se
Om Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och med flera storstäder runt knuten. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, goda kommunikationer och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla istället, vilket flera av våra 2 000 medarbetare gör. Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp samt hyr-konsultsjuksköterskor. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala kommun
(org.nr 212000-2098), http://www.sala.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9457624