Skolsköterska till Ryaskolan
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2026-06-25
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning
Vill du vara en viktig del av Ryaskolan?
Ryaskolan är en mångkulturell grundskola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Vårt fokus sedan flera år är att arbeta språkutvecklande i alla ämnen. På Ryaskolan har vi nu fyra prioriterade mål som genomsyrar hela skolan och all undervisning på skolan:
• språkutvecklande arbete vi arbetar aktivt med att utveckla språk, läs- och skrivstrategier i samtliga årskurser.
• kooperativt lärande och kooperativa strategier didaktisk metod som grundar sig i samarbete och gemensamt lärande för eleverna.
• värdegrundsarbete hela skolan arbetar tillsammans med skolan förhållningssätt och ordningsregler året om.
• Matematik där hela skolan arbetar med att utveckla matematiska grundläggande strategier.
På Ryaskolan arbetar vi tillsammans för att eleverna ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sin förmåga. Hos oss får du möta engagerade medarbetare och en närvarande skolledningsgrupp.
Vi söker nu en skolsköterska till Ryaskolan! Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under läsåret 26/27.Dina arbetsuppgifter
Du ingår i skolans elevhälsoteam där det förutom två skolsköterskor finns en skolpsykolog, tre skolkuratorer, fyra specialpedagoger, en rektor och fyra biträdande rektorer.
Som Skolsköterska inom Grundskoleförvaltningen är du en del av Elevhälsans medicinska Insats, EMI. EMI innefattar hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer. Skolsköterskan ansvarar för att organisera och planera sitt eget och skolläkarens mottagningsarbete under läsåret. Arbetet innefattar också frågor som rör elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund och livsstilsrelaterad ohälsa och du arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande för elevernas hälsa, utveckling och lärande.
I din roll som skolsköterska blir du en del av Elevhälsan och samarbetar med skolans personal och ledning utifrån de styrdokument som finns i hälso- och sjukvårdslagen, skollagen, vägledning för elevhälsan samt Göteborgs Stads Metodstöd. Du har nära kontakt med skolans elever och även många kontakter med vårdnadshavare, externa vårdgivare och myndigheter utanför skolan.
Som skolsköterska ingår du i ett professionsnätverk för utbildningsområdets övriga skolsköterskor som leds av medicinskt ledningsansvarig, MLA. Du erbjuds introduktionsutbildning och tillgång till mentor under introduktionstiden. Skolsköterskor får yrkesspecifik kompetensutveckling och har möjlighet till regelbunden handledning utanför skolan. Skolsköterska kan också handleda VFU-studenter inom samma yrke och som läser på någon av de godkända vidareutbildningarna för skolsköterskor. Kvalifikationer
Vi söker dig som är både legitimerad sjuksköterska och är specialistutbildad. Godkända specialistutbildningar är: Barn och Ungdom-, Distrikt- samt Skolsköterska. Meriterande är erfarenhet av arbete som skolsköterska och hälsofrämjande arbete med barn och ungdomar sedan tidigare. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med datasystemet PMO.
Som Skolsköterska i skolans arena är du trygg, ansvarstagande och flexibel. Du har lätt för att bygga relationer och ser utvecklingsmöjligheter hos alla. Vi vill att du är en noggrann person som har god planerings- och organisationsförmåga, samt är bra på att kommunicera, motivera och inspirera.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
MLA
Sofia Dahlqvist sofia.dahlqvist@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9979459