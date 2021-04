Skolsköterska till Mimers hus och Trekungagymnasiet - Kungälvs kommun, Gymnasium administration - Sjuksköterskejobb i Kungälv

Kungälvs kommun, Gymnasium administration / Sjuksköterskejobb / Kungälv2021-04-13I Kungälv mäts inte storheten i meter utan i det vi drömmer om, satsar på och åstadkommer tillsammans. Här finns ambitioner, stora hjärtan och visioner. I Kungälvs kommun finns spännande och viktiga yrken där du gör skillnad i människors vardag varje dag. Det är det som är storheten. Välkommen till Kungälv!Mimers Hus är en modern och attraktiv gymnasieskola belägen i Kungälvs centrum. Skolan erbjuder sina cirka 1600 elever de flesta nationella program, introduktionsprogram. I anslutning till Mimer Hus ligger Trekungagymnasiet som är en separat gymnasiesärskola.2021-04-13Tjänsten innebär placering på två skolenheter, Mimers Hus gymnasieskola och Trekungagymnasiet (gymnasiesärskola). Fördelning mellan skolorna är ca 50/50. Skolorna är inom samma område och med gångavstånd mellan arbetsplatserna.Du arbetar i flera av skolornas elevhälsoteam och tillsammans med övrig personal arbetar ni för en trygg skolmiljö för våra elever som främjar hälsa och lärande med syfte att nå målen i skolan. Som skolsköterska kommer du att samverka med vårdnadshavare samt andra verksamheter och myndigheter inom och utanför kommunen.I skolsköterskans uppdrag ingår förutom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet att planera för och genomföra basprogrammet med hälsosamtal och vaccinationer för eleverna på skolan, samt att utföra enklare sjukvårdande insatser. Uppdraget innebär även dokumentation i PMO, elevhälsans digitala dokumentationsverktyg.Du ska vara legitimerad sjuksköterska med adekvat vidareutbildning till skolsköterska, öppen hälso- och sjukvård eller hälso- och sjukvård för barn och ungdom.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.ÖVRIGTAnsökan tas endast emot digitalt via offentligajobb.se.Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.Vi tillämpar rökfri arbetstid och erbjuder våra medarbetare friskvårdsbidrag.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Kungälvs kommun har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-09 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-28Kungälvs kommun, Gymnasium administration5687154