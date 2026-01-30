Skolsköterska till Mellringeskolan
2026-01-30
Vill du vara med och stötta de elever som behöver det allra mest? Vill du vara med och utveckla vår elevhälsa och jobba med det förebyggande och främjande hälsoarbetet? Då kanske du är vår nya kollega! Mellringeskolan söker nu en engagerad skolsköterska som blir en viktig pusselbit i arbetet med att skapa goda förutsättningar för våra elever att lyckas i sin skolgång. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Som skolsköterska på Mellringeskolan arbetar du med främjande och förebyggande hälsoarbete och ansvarar för bedömningar av elevers behov av ytterligare hälsoinsatser, vilket innefattar hälsobesök, öppen mottagning och utförande av vaccinationer. I din roll som skolsköterska arbetar du tillsammans med skolans elevhälsoteam för att stödja eleverna till att nå målen i skolan. I elevhälsoteamet bidrar du med medicinsk och folkhälsovetenskaplig kompetens i elevhälsoarbetet. Elevhälsoteamet består av kurator, specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog samt skolledning. Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med skolans övriga personal för en god psykosocial arbetsmiljö för eleverna samt för att elevernas utveckling mot utbildningsmålen ska stödjas. På skolan finns ytterligare en skolsköterska som du kommer ha ett nära samarbete med. Du kommer även att ingå i ett nätverk av skolsköterskor från Örebro kommun där du får kollegialt stöd och fortlöpande kompetensutveckling.
Exempel på arbetsuppgifter:
• ansvara för dokumentation i Prorenata enligt hälso- och sjukvårdslagen samt patientlagen
• ansvara för att erbjuda och utföra vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet samt att kunna vidta åtgärder vid vaccinationsbiverkningar
• känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
• initiera och medverka i utvecklings- och kvalitetsarbete inom verksamhetsområdet
Om arbetsplatsen
Mellringeskolan är en F-9 skola på väster i Örebro med ungefär 500 elever. Mellringeskolan har också resursskola 7-9 där 24 elever går. Eleverna kommer framför allt från Örebros västra stadsdelar. Personalen är indelad i arbetslag som är organiserade runt gemensamma klasser. Arbetslagen är navet för både arbete med måluppfyllelse och elevhälsa. Som stöd till lärararbetslagen finns förutom skolledning och administration en elevhälsogrupp.
Mer information om skolan hittar du på http://www.orebro.se/mellringe
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Som skolsköterska hos oss förväntas du arbeta självständigt, detta förutsätter att du är trygg och engagerad i din roll. Som person är du kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera utifrån mottagare. Vidare har du har lätt för att skapa kontakt och inge förtroende. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare är du bra på att strukturera, prioritera och tar ett helhetsansvar över ditt arbete. Det är viktigt att du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med elever, anhöriga och övrig personal, samt skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation krävs även god datorvana.Kvalifikationer
• legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till skolsköterska, distriktsköterska eller barnsjuksköterska
Meriterande:
• erfarenhet av arbete som skolsköterska
• erfarenhet av arbete i elevhälsoteam
• kompetens inom NPF
• erfarenhet av att arbeta med vägledande samspel (ICDP eller liknande)Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Sista ansökningsdag är 8 februari. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
