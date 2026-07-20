Skolsköterska till Marbäcksskolan
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2026-07-20
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Är du vår nästa skolsköterska? Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad – varje dag!
Uppdrag
Som skolsköterska kommer du att vara en viktig del av den centrala Barn- och elevhälsan där du samverkar med andra skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer och logopeder. Vi värnar om ett prestigelöst klimat där vi både utmanar och tar hand om varandra. Vi i elevhälsan arbetar främst främjande och förebyggande enligt "Vägledning för elevhälsan" och det uppdrag som är formulerat i skollagen.
På varje grundskola och gymnasieskola finns en lokal, samlad elevhälsa där alla elevhälsans kompetenser finns tillgängliga och samarbetar. Varje skola har tydliga rutiner kring hur elevhälsoarbetet ska se ut. En viktig uppgift är att i samverkan med övrig elevhälsopersonal, lärare och rektor arbeta för en god lärandemiljö och vara en del i att eleverna utvecklas och når så långt det är möjligt.
Som skolsköterska hos oss har du ett stort ansvar, men också en stor frihet i hur ditt arbete planeras och genomförs. Våra tio skolsköterskor har ett stort kollegialt lärande och träffas regelbundet för att dels stödja varandra i skolsköterskeuppdraget, dels driva gemensamma utvecklings- och förbättringsarbeten med stort fokus på det hälsofrämjande perspektivet.
Vi söker nu en skolsköterska till Marbäckskolan, en F-3-skola i centrala Svedala med ca 325 elever. Marbäcksskolan är en treparallellig skola och organiserad i tre arbetslag där lärare, fritidspersonal och specialpedagoger samarbetar för ett lärande och trygghet hela dagen. Marbäckskolan beskriver sig själv som en nyfiken skola med stort engagemang där alla lär och utvecklas, känner trygghet och glädje och där man de senaste åren har satsat på språket som grunden till allt lärande.
Arbetet innebär bland annat att:
bidra med kompetens i skolans elevhälsoarbete delta i skolans arbete med att utforma en god lärmiljö
delta i skolutveckling delta i skolans värdegrunds- och likabehandlingsarbete
handleda, ge stöd och konsultation till personal och vårdnadshavare
kartlägga och utreda en elevs behov i syfte att nå målen
stödja enskilda barn och ungdomar samt grupper
samverka med samhällets övriga barn- och familjestödjande verksamheter
Läs gärna mer via: https://www.svedala.se/bo/utbildning-och-barnomsorg/elevhalsa-halsovard/
Kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssjuksköterska, barn- och ungdomssjuksköterska, skolsköterska eller annan adekvat utbildning. Erfarenhet av arbete som skolsköterska är meriterande. Du behöver ha körkort och tillgång till egen bil.
Vi söker en person som har god erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar samt av hälsofrämjande och förebyggande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du har en strukturerad och organiserad arbetstil med god förmåga att planera, dokumentera och följa upp ditt arbete. Du trivs med att arbeta självständigt, men också i nära samarbete med skolans övriga personal. Som person är du flexibel, engagerad och lösningsfokuserad, med ett genuint intresse för att hitta möjligheter och skapa bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars hälsa och utveckling. Publiceringsdatum2026-07-20Arbetstid och varaktighet
Tillsvidaretjänst på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.Övrig information
Intervjuer planeras att hållas 11-12/8. Utdrag från belastningsregistret krävs för anställning. Belastningsregister för skola beställer du på polisens hemsida via länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Förmåner utöver kollektivavtalade förmåner inom pension, försäkringar, föräldrapenningstillägg och föräldralön är exempelvis friskvårdsersättning på 3 000 kr, förmånscykel, semesterväxling, löneväxling till pension. https://www.svedala.se/arbeta/jobba-hos-oss/din-arbetsplats/anstallningsformaner/
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala Kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/
233 80 SVEDALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svedala Kommun Kontakt
Enhetschef barn- och elevhälsan samt modersmål
Sara Åberg sara.aberg@svedala.se +46406268602 Jobbnummer
10006437