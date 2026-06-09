Skolsköterska till Lövgärdesskolan åk 4-9
Göteborgs kommun / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-06-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
Vill du vara en del av elevhälsans arbete i Grundskoleförvaltningen och arbeta i ett sammanhang där det finns hög kompetens, kvalitet och trevliga arbetskamrater? Då är du välkommen att söka tjänsten som skolsköterska i Lövgärdets skolområde där skolorna Lövgärdesskolan, Rävebergsskolan och Tretjärnsskolan ingår.
Vi finns i Lövgärdets centrum, nära naturområdet Vättlefjäll som inbjuder till friluftsaktiviteter och möjligheter att använda naturen i undervisningen. Tillsammans med Tretjärnsskolan F–3 och den anpassade grundskolan samt Rävebergsskolan F-3 bildar vi skolområde 15 i Nordost. Skolorna leds av en rektor och 4 biträdande rektorer.
På skolan går cirka 350 elever från årskurs 4 till årskurs 9. På skolan finns även en särskild undervisningsgrupp.
Din placering är på Lövgärdesskolan, men du har ett nära samarbete med övriga skolsköterskor i området. Du har också ett nära samarbete med övriga professioner inom elevhälsan och övriga kollegor.Dina arbetsuppgifter
Som skolsköterska arbetar du enligt basprogrammet för hälsobesök, hälsokontroller och vaccinationer enligt Göteborgs Stads metodstöd för skolsköterskor och skolläkare. Hälsobesöken är en fortsättning på barnhälsovårdens hälsobesök och utgör basen för EMI:s verksamhet. Som skolsköterska har du möjlighet att göra skillnad på individ-, grupp- och organisationsnivå.
I din roll som skolsköterska samverkar du nära med elevhälsans professioner då du medverkar i skolan elevhälsoteam. Du samverkar även med skolans personal och ledning för att, utifrån din omvårdnadskompetens, skapa bästa möjliga förutsättningar för elevens hälsa, utveckling och lärande. Som skolsköterska samarbetar du även med pedagoger, vårdnadshavare och myndigheter utanför skolan.
Du har tillgång till regelbunden extern handledning, fortbildning, organiserat yrkesnätverk, stöd av den medicinskt ledningsansvariga samt av en mentor.
Som skolsköterska arbetar du främst hälsofrämjande och förebyggande. I samarbete med skolledning och övrig skolpersonal utgör elevhälsan en viktig stödprocess för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har genomgått vidareutbildning till skolsköterska eller har en specialistutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller distriktsköterskeutbildning med stort intresse av att arbeta med barn och ungdomar. Att du tidigare har arbetat som skolsköterska eller har erfarenhet av hälsofrämjande arbete med barn och ungdomar är önskvärt, men inget krav.
För att lyckas i din roll är det viktigt att du är flexibel, kommunikativ och har förmåga att skapa goda förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och pedagoger. Du är trygg, ansvarsfull och har lätt för att samarbeta. Som skolsköterska hos oss har du en självständig roll och du behöver en god förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett bra sätt. Då du kommer att vara aktiv i det hälsofrämjande arbetet är du bra på att kommunicera, motivera och inspirera.
Goda datorkunskaper krävs då du kommer att arbeta i olika IT-system. All dokumentation för skolsköterskor och skolläkare samt elevhälsan sker i vårt digitala journalsystem, PMO.
Vi välkomnar dig till Lövgärdets skolområde och erbjuder dig ett självständigt och utvecklande arbete med stora möjligheter att göra skillnad!
Stämmer beskrivningen in på dig?
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.
Intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
MLA
Jemileh Naghib jemileh.naghib@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9955020