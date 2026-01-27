Skolsköterska till Kunskapsförbundet
2026-01-27
Kunskapsförbundet har en central roll för elevernas framtidslust - vi guidar dem till att nå sina mål och bli redo för morgondagen, som medmänniskor, medarbetare och medborgare.
Tillsammans skapar vi möjligheter och utrymme att utvecklas i våra professionella roller med strävan om att alltid leverera hög kvalité. Vi värdesätter engagemang, ansvar och kreativitet, och vi tror att du gör detsamma. Kom och bli en del av oss!
Hos oss är du en viktig pusselbit i ett större sammanhang - ett sammanhang med många roliga möten och bra arbetskamrater. Vi brinner för skolutveckling och prioriterar kollegialt lärande för att du ska ha möjlighet att både inspirera och låta dig inspireras tillsammans med dina kollegor. Hos oss är du delaktig i utvecklingen på flera plan - både organisationens, ditt eget och elevernas.
Din vardag som skolsköterska
Att arbeta som skolsköterska är ett varierande jobb där du jobbar med ett främjande och förebyggande hälsoarbete på skol-, grupp och individnivå. Du jobbar tillsammans med skolans elevhälsoteam för att skapa de bästa förutsättningarna för att främja elevernas psykiska, fysiska och sociala utveckling. I din vardag gör du bland annat hälsoundersökningar, vaccinationer och hälsosamtal med elever för att stärka deras hälsa och lärande.
Som skolsköterska på Nils Ericsonsgymnasiet och Birger Sjöberggymnasiet blir du del av elevhälsoteamen och förväntas bidra till utveckling av elevhälsoarbetet. För oss är teamens arbete centralt och att kompensatoriskt se möjligheter istället för hinder.Publiceringsdatum2026-01-27Kvalifikationer
- Du är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till barnsjuksköterska, distriktssköterska och/eller skolsköterskespecifik högskoleutbildning med vaccinationsbehörighet.
Meriterande
- Erfarenhet från liknande tjänst
- Erfarenhet av arbete med ungdomar
- Erfarenhet av dokumentationssystemÖvrig information
- Tjänsten är delad på två enheter, Nils Ericsonsgymnasiet i Trollhättan och Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg. Enligt överenskommelse
- Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
- Provanställning kan komma att tillämpas.
- Intervjuer kan ske fortlöpande.
- Tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid erbjudande om tjänst på gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola kommer du behöva uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Detta utdrag beställer du själv via polisen, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi behandlar personuppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen,https://www.kunskapsforbundet.se/behandling-av-personuppgifter/ Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsförbundet Väst
(org.nr 222000-2998) Arbetsplats
Nils Ericsonsgymnasiet Kontakt
Sara Karlsson, Rektor Birger Sjöberggymnasiet 0521-723112 Jobbnummer
9707201