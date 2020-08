Skolsköterska till Kungsladugårdsskolan - Göteborgs kommun - Sjuksköterskejobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Sjuksköterskejobb / Göteborg2020-08-26I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.Bli en av oss!Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige och ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan och fritidshem. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 8 800 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.Följ gärna vår resa på Linkedin https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning 2020-08-26Söker du ett omväxlande, självständigt och meningsfullt arbete där du som skolsköterska kan göra skillnad varje dag? Trivs du med nära samarbete i team och med kollegor? Då kan det här vara ett uppdrag för dig!Vi söker en 100% skolsköterska till Kungsladugårdsskolan. Kungsladugårdsskolan är en skola med ca 600 elever i årskurs F-6 samt grundsärskola åk 1-6, ca 85 medarbetare. Skolan ligger mitt i Majorna inom utbildningsområde 3, och har nära till både hav och skog. Skolan består av tre enheter, F-3, åk 4-6 samt grundsärskola åk 1-6. Skolan har två särskilda undervisningsgrupper. På skolan finns fritidshem för elever i behov av morgon- och eftermiddagsomsorg. Skolan arbetar för ökad trygghet, studiero och elevinflytande. På skolan finns ytterligare en skolsköterska på 40% och ni kommer tillsammans att tydligt fördela de ansvarsområden ni ska arbeta med.Som skolsköterska arbetar du hälsofrämjande och förebyggande med bland annat hälsobesök, hälsosamtal och vaccinationer enligt basprogram i Göteborgs Stads metodstöd för skolsköterskor och skolläkare. Du har egen öppen mottagning och mottagning tillsammans med skolläkaren. Skolsköterska och skolläkare ingår i skolans samlade elevhälsa och bidrar med medicinsk kompetens i elevhälsoarbetet. Skolans elevhälsoteam, där kurator, psykolog, rektor och specialpedagog ingår, arbetar tillsammans med övrig personal på skolan för att skapa en trygg miljö och goda förutsättningar för elevens hälsa, utveckling och lärande.Du samarbetar med vårdnadshavare samt verksamheter och myndigheter utanför skolan. Du ingår i ett professionsnätverk för utbildningsområdets övriga skolsköterskor med regelbundna möten för kvalitetsutveckling och stöd i arbetet, som leds av medicinskt ledningsansvarig, MLA. Skolsköterskorna i nätverket erbjuds även handledning och yrkesspecifik kompetensutveckling. Elevhälsochef i utbildningsområde 3 blir din närmsta chef. Rektor leder och fördelar arbetet på skolan.Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska med stort intresse av att arbeta med barn och ungdomar. Om du tidigare har arbetat som skolsköterska eller har erfarenhet av hälsofrämjande arbete med barn och ungdomar är det meriterande.För att lyckas i din roll är det viktigt att du är flexibel, kommunikativ och har förmåga att skapa goda förtroendefulla relationer med elever, föräldrar och lärare. Du är trygg, ansvarsfull, och har lätt för att samarbeta. Som skolsköterska hos oss har du en självständig roll och du behöver en god förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett bra sätt. Då du kommer att vara aktiv i det hälsofrämjande arbetet är du bra på att kommunicera, motivera och inspirera.Goda datorkunskaper krävs då du kommer att arbeta i olika IT-system. Vi välkomnar dig till vårt utbildningsområde och erbjuder dig ett självständigt och utvecklande arbete med stora möjligheter att göra skillnad!Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.Intervjuer är planerade till tisdag 15/9 och onsdag 16/9. Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2020-12-14 Eller enligt överenskommelse.