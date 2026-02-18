Skolsköterska till Haninges Resursskolan
2026-02-18
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Välkommen att utvecklas med oss.
Hösten 2026 öppnar Haninge kommun en helt ny resursskola - och vi söker nu en skolsköterska som vill vara med och bygga en skola där elever med omfattande stödbehov får bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Skolan ligger centralt belägen i Handen, nära pendeltågstation. Den nya resursskolan kommer att ersätta tidigare lärstudios, med målet att samla kompetens och resurser under ett tak för att skapa en mer sammanhållen och kraftfull verksamhet.
Ditt uppdrag
Ditt uppdrag som skolsköterska är att tillsammans med övriga kompetenser inom elevhälsan skapa bästa möjliga förutsättningar för elevens hälsa, utveckling och lärande. Du är en självklar del i arbetet i att nå varje elev och samverkar med övriga på skolan. Du tar även initiativ till kontakt med såväl elever, vårdnadshavare.
Du träffar elever individuellt för hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt vårt basprogram, du följer och samverkar med relevanta kontakter inom och utom skolan med syfte att stödja elevens lärande och bidrar med ditt medicinska perspektiv. Vidare så samarbetar du med skolläkare löpande under läsåret och lägger upp arbetet med att ta emot besök av elever och vårdnadshavare. Du dokumenterar i journalsystemet Prorenata.
Tidigare erfarenhet att arbeta som skolsköterska och med barn och ungdomar med stora stödbehov är meriterande.
Det här söker vi hos dig
Du är utbildad sjuksköterska med krav på vidareutbildning enligt nedan:
- Distriktssköterska
- Barn-och ungdomsspecialist
- Skolsköterska via utbildning i Skövde
Det här kan vi erbjuda dig
Som skolsköterska i Haninge kommun värnar vi om att du ska känna dig som en del av en större professionsgrupp. Du är anställd på skolan med rektor som närmsta chef men har även kollegor på kommunens andra skolor. Professionsgruppen träffas en gång/månad för professionsriktad utbildning, handledning och information. Som ny skolsköterska kommer du att ingå i kommunens introduktionsprogram med informationsträffar och individuellt anpassade uppföljningar.
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag, årsarbetstid samt möjlighet till semesterväxling och lediga klämdagar. I rollen ges du möjlighet till extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling utifrån behov.
Välkommen med din ansökan!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Resursskolan
Linnéa Gadman (EMI) +4686068073
