Skolsköterska till Fristadsskolan
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Eskilstuna Visa alla sjuksköterskejobb i Eskilstuna
Vill du bidra till elevers hälsa i rollen som skolsköterska? Här får du chansen att testa rollen under ett års tid, som vikarie för vår nuvarande skolsköterska.
Fristadsskolan är en högstadieskola som ligger i Eskilstuna centrum och har cirka 470 elever och 60 anställda. Skolan är nyrenoverad och vi har nyligen flyttat in i våra nya fräscha lokaler. Hos oss är kvalitet i undervisningen i fokus. Våra heltidsmentorer arbetar med elevsociala frågor och bidrar till vårt arbete med trygghet och studiero. På skolan jobbar vi också med MVP, ett program som handlar om värdegrund och våldsförebyggande arbete. Våra strukturer för kollegiala samarbeten är väl förankrade och det råder en kultur på skolan av att göra saker tillsammans och hjälpa varandra.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Som skolsköterska möter du alla våra elever genom öppen mottagning, men även genom hälsobesök för elever i årskurs 7 samt vaccinationer för elever i årskurs 8. Som stöd har du ett årshjul med aktiviteter att följa. Du deltar i skolans elevhälsoteam där även vår kurator och skolpsykolog ingår. Du samverkar också med andra professioner på skolan och har gemensamma insatser. Ibland träffar du andra externa aktörer på elevmöten som handlar om till exempel frånvaroärenden. Som skolsköterska har du en viktig roll i det främjande och förebyggande arbetet.
Som ny hos oss får du introduktion och inskolning av en skolsköterskekollega samt har stöd av Medicinska elevhälsan. Du får möjlighet till kunskapsutbyte och kontakt med andra skolsköterskor genom den nätverksgrupp som du ingår i. Du deltar även i gemensam kompetensutveckling som anordnas av Medicinska elevhälsan och det finns möjlighet till grupphandledning tillsammans med skolsköterskekollegorna på de andra skolorna.Kvalifikationer
Du är sjuksköterska med vidareutbildning som skolsköterska/skolhälsovård, distriktssköterska eller hälso- och sjukvård för barn/ungdom. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba med barn/ungdomar, gärna i rollen som skolsköterska.
Du har förståelse för våra elevers olikheter och har förmågan att möta dem utifrån situation och deras personlighet. Du kan på ett självständigt sätt ansvara för din planering och dina ansvarsområden. Vi värdesätter också att du har en god samarbetsförmåga med verksamhetens olika funktioner för att erbjuda eleverna bästa möjliga insats.
Varmt välkommen med din ansökan!
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2690". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Malin Sjöbacka malin.sjobacka@eskilstuna.se 016-710 31 48 Jobbnummer
9705404