Skolsköterska till F-6 skola
2025-11-07
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
, Stockholm
, Töreboda
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Skolsköterska till Viks skola
Viks skola är en F-6 skola med ca 525 elever.
Skolan ligger ca 6 km österut från Gustavsberg i ett äldre område nära skog och hav. Vi är en skola som lägger stor vikt vid skolans demokratiska uppdrag, vår gemensamma värdegrund, att bygga goda relationer och lyfta det som är positivt. Vi strävar efter att alltid lyfta det som fungerar bra hos alla elever. Vår grundtanke är att alla elever gör rätt när de kan och det är vi som skola som ska ge dem förutsättningar att lyckas i sin skolvardag. Vi vill ge våra elever överblick och sammanhang för att växa som lärande, självständiga och solidariska människor.
Vi söker nu en engagerad skolsköterska som vill vara med och bidra till våra elevers hälsa, trygghet och utveckling. En viktig del av skolans elevhälsoteam.Publiceringsdatum2025-11-07Om tjänsten
Rollen som skolsköterska innebär att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, både på individ - och gruppnivå. Du arbetar i enlighet med kommunens basprogram och utgår från de styrdokument som finns i hälso- och sjukvårdslagen, skollagen och vägledning för elevhälsan. Hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer, öppen mottagning och mottagning tillsammans med skolläkaren ingår i ditt uppdrag.
Du är en viktig del av skolans elevhälsoteam och bidrar med medicinsk kompetens i det tvärprofessionella arbetet. Du planerar och genomför insatser kring livsstil och hälsa. Skolsköterskorna dokumenterar i journalsystemet Prorenata.
Du har ett nära samarbete med skolans personal, vårdnadshavare och externa aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom:
- Barn och ungdom (60 hp)
- Skolsköterska (60 hp)
- Distriktssköterska (75 hp)
Du har god förmåga att arbeta både självständigt och i team, du uttrycker dig väl i både tal och skrift. Vi ser gärna att du tar initiativ och samarbetar med övrig skolpersonal i det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet riktat till klasser och grupper.
Det är viktigt att du är trygg i din yrkesroll, och att du förstår vikten av ett nära samarbete och en god dialog med vårdnadshavare, elever och personal.
Erfarenhet av arbete som skolsköterska är meriterande. Du har god datorvana och ett professionellt förhållningssätt med en positiv elevsyn.
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80-100 %, med tillträde den 1 februari 2026 eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande - skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-25
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, Victoria Ekman rektor, telefonnummer 08 570 477 03,Maggi Stjerna Jonsson bitr rektor, telefonnummer 08 570 477 02 eller Tina Bäcklund 08 - 570 477 04
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
