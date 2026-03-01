Skolsköterska till Elevhälsan Eksjö kommun
Eksjö Kommun / Sjuksköterskejobb / Eksjö Visa alla sjuksköterskejobb i Eksjö
2026-03-01
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eksjö Kommun i Eksjö
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang. Publiceringsdatum2026-03-01Arbetsuppgifter
Är du en legitimerad sjuksköterska med hjärtat i det förebyggande arbetet?
Vill du arbeta i en kommun där närhet, hållbarhet och samarbete står i centrum?
I Eksjö kommun ser vi elevhälsan som en avgörande framgångsfaktor för våra elevers lärande och utveckling
Tjänsten är förlagd till Grevhagsskolan som ligger i Eksjö tätort. Verksamheten består av elever från förskoleklass till årskurs sex och anpassad grundskola från årskurs 16. På skolan finns det cirka 350 elever.
Som skolsköterska hos oss är du en nyckelperson i den medicinska insatsen (EMI). Du arbetar bidrar med din medicinska expertis för att främja hälsa samt att utveckla skolans lärmiljöer på organisations- och gruppnivå.
I ditt dagliga arbete kommer du att:
* Genomföra hälsobesök och vaccinationer enligt det nationella programmet där samtalet om livsstil och mående är centralt.
* Vara en aktiv och drivande part i skolans lokala elevhälsoteam (EHT).
* Arbeta för att undanröja hinder för lärande genom att skapa tillgängliga lärmiljöer tillsammans med rektorer, specialpedagoger och kuratorer.
* Erbjuda rådgivning och enklare sjukvårdsinsatser samt samverka med skolläkare.
* Bygga broar mellan skola, hem och externa vårdinstanser genom remisshantering och samverkanKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till skolsköterska, barnsjuksköterska eller distriktssköterska.
För att trivas i rollen tror vi att du:
* Är relationsskapande: Du har en naturlig förmåga att möta barn och unga där de är.
* Är processorienterad: Du uppskattar struktur men har modet att pröva nya vägar när det behövs.
* Ser helheten: Du förstår kopplingen mellan god hälsa och goda studieresultat.
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför kontakt från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309406-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eksjö kommun
(org.nr 212000-0589) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Elevhälsochef
Ann-Sophie Larsson ann-sophie.larsson@eksjo.se 070-265 43 16 Jobbnummer
9769654