Skolsköterska till elevhälsan
2026-02-05
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Du kommer att ingå i elevhälsoteam och vara en viktig del i elevhälsan tillsammans med övriga professioner inom skolan.
Du kommer att ingå i elevhälsoteam och vara en viktig del i elevhälsan tillsammans med övriga professioner inom skolan.
Som skolsköterska är du en viktig del i skolans elevhälsoarbete med din medicinska kompetens. Du är drivande i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Du erbjuder och utför hälsokontroller och vaccinationer enligt Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovård och verkar för att Smittskyddslag och lokala riktlinjer följs.
Arbetet innebär ett nära samarbete med elever, vårdnadshavare, skolpersonal samt organisationer och myndigheter utanför skolan. Du ingår i elevhälsoteam tillsammans med skolkurator, specialpedagog, psykolog, SYV och där arbetet leds lokalt av rektor.Kvalifikationer
För de här tjänsterna söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med specialist-sjuksköterskeutbildning inom barn- och ungdom, distrikt eller skolsköterska.
Vi söker dig som är engagerad och trivs bland barn och ungdomar. Du tar egna initiativ, arbetar självständigt och har en mycket god samarbetsförmåga. Du är en ansvarstagande person med förmåga att skapa goda relationer till vårdnadshavare och kollegor och har ett stort engagemang för att arbeta med barn och ungdomar. Du är noggrann, strukturerad och kan lägga upp ditt arbete självständigt. Du kommer att arbeta med visst stöd mot övriga skolenheter i området i samarbete med en kollega.
För att arbeta som skolsköterska krävs giltigt B-körkort och tillgång till egen bil.
Vid eventuell anställning ska giltig ID-handling och registerutdrag från Polisen visas upp för arbetsgivaren.
Vänligen bifoga CV och personligt brev.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Välkommen in med din ansökan!http://inspiration.ornskoldsvik.se/
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är Pass, Internationellt ID-kort, Körkort+personbevis från skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
Bildningsförvaltningen Kontakt
Maria Ingelsson, elevhälsochef 070-1917289,maria.ingelsson@ornskoldsvik.se Jobbnummer
