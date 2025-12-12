Skolsköterska till Djurgårdsskolan
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Eskilstuna Visa alla sjuksköterskejobb i Eskilstuna
2025-12-12
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett stort elevhälsoteam och tillsammans med vår nuvarande skolsköterska bidra till verklig skillnad för våra elever? Har du viljan att utveckla vår skola tillsammans med oss? Välkommen att söka tjänsten hos oss på Djurgårdsskolan, en engagerande och lärande arbetsplats!
På promenadavstånd från Eskilstuna centrum ligger Djurgårdsskolan med sina 800 elever från förskoleklass upp till årskurs nio. Skolan är vackert belägen intill Djurgårdens parkområde och Odlarskogen där det finns strövområden och motionsspår. Här finns också musikklasser som elever från hela Eskilstuna kommun kan söka till. Många elever väljer att söka till oss, vilket vi är glada för!
Hos oss finns kompetenta och engagerade medarbetare, och vi erbjuder dig goda förutsättningar till personlig utveckling. Vi har samarbeten utanför skolan, till exempel med Mälardalens Universitet för att inkludera både aktuell forskning och beprövad erfarenhet i vår skolutveckling.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Som skolsköterska är du en viktig del av elevhälsoarbetet på skolan för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa. Du har en stor roll i det arbete som görs på våra elevhälsoteam. Vårt stora elevhälsoteam består av skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykolog, specialpedagog, SYV och skolledning. Vårt elevhälsoarbete är välutvecklat med bra strukturer.
Du är en av två skolsköterskor på skolan. Du kommer främst jobba mot årskurs F-6 och din kollega mot högstadiet, även om ni också hjälps åt. Våra lokaler är nyrenoverade och du har ett rum anpassat till en skolsköterskas behov. Både skolsköterskor och kuratorer sitter nära varandra, vilket möjliggör nära samarbete.
Som skolsköterska genomför du hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och öppen mottagning. Du samverkar med pedagoger och vårdnadshavare. Utöver det är du också en trygg vuxen på skolan som finns där för våra elever. Förebyggande och främjande arbete ingår också i skolsköterskans roll och sker i praktiken ofta i samarbete med skolkurator.
Som ny får du introduktion och inskolning av en skolsköterskekollega samt har stöd av Medicinska elevhälsan. Du får möjlighet till kunskapsutbyte och kontakt med andra skolsköterskor genom den nätverksgrupp som du ingår i. Du deltar även i gemensam kompetensutveckling som anordnas av Medicinska elevhälsan och det finns möjlighet till grupphandledning tillsammans med skolsköterskekollegorna på de andra skolorna.Kvalifikationer
Du är sjuksköterska med vidareutbildning som skolsköterska/skolhälsovård, distriktssköterska eller hälso- och sjukvård för barn/ungdom. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba med barn/ungdomar, gärna i rollen som skolsköterska.
Du har förståelse för våra elevers olikheter och har förmågan att möta dem utifrån situation och deras personlighet. Du kan på ett självständigt sätt ansvara för din planering och dina ansvarsområden. Vi värdesätter också att du har en god samarbetsförmåga med verksamhetens olika funktioner för att erbjuda eleverna bästa möjliga insats.
Låter tjänsten intressant? Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
I den här rekryteringen kommer vi be dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister innan anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "252576". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Malin Sjöbacka malin.sjobacka@eskilstuna.se 016-710 31 48 Jobbnummer
9641133