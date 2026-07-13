Skolsköterska till centrala barn- och elevhälsan
Borlänge kommun, Utbildningsförvaltningen/Barn- och elevhälsan / Sjuksköterskejobb / Borlänge Visa alla sjuksköterskejobb i Borlänge
2026-07-13
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borlänge kommun, Utbildningsförvaltningen/Barn- och elevhälsan i Borlänge
Borlänge kommuns centralt organiserade barn- och elevhälsa är en härligt dynamisk arbetsplats som kännetecknas av kvalitet, samarbete, flexibilitet och utveckling. Borlänge kommun är Dalarnas största tätort med smidiga förbindelser till sina grannstäder, Falun, Säter, Gagnef. Genom kollektivtrafik kan du även enkelt ta dig till och från städer som Hedemora, Ludvika och Leksand.
Den centralt organiserade barn- och elevhälsan har till uppdrag att stödja en utveckling av den lokala elevhälsan och att stärka elevhälsoperspektivet. Stor del av arbetets inriktning är förebyggande och hälsofrämjande. Arbetet som helhet är varierande och sker på organisations-, grupp- och individnivå och i samverkan med skolans personal, vårdnadshavare och andra instanser men självklart också tvärprofessionellt inom ramen för vår egen verksamhet. Samverkan med andra instanser och aktörer ingår vid behov.
I den centralt organiserade barn- och elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, skollogopeder samt specialpedagoger mot förskolan samt en medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska och en medicinsk sekreterare. Vi arbetar utifrån ett skolperspektiv, som till en del är reglerat i Skollagen och vidare utifrån hälso- och sjukvårdslagarna och dess författningar. Organisationen leds av en enhetschef men har också en biträdande enhetschef som blir din närmaste chef.
Även om du som skolsköterska hos oss sitter placerad ute på skolenhet så har du ändå närhet till dina skolsköterskekollegor och övrig personal på barn- och centrala elevhälsan. Du kommer att ingå i ett arbetslag med andra skolsköterskor som du också har kontinuerliga träffar med. Vidare arbetar vi gemensamt kring olika utvecklingsarbeten och ses inom ramen för våra kategoriträffar. Du kommer också att få stöd och hjälp via vår medicinskt ledningsansvariga sjuksköterska.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Då en av våra medarbetare går vidare till nya utmaningar i helt annan tjänst så söker vi nu ny skolsköterska.
Ditt huvudsakliga uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Du genomför hälsobesök/hälsosamtal och vaccinationer utifrån basprogrammet elevhälsans medicinska insatser. Du möter våra elever genom planerade besök och öppen mottagning både enskilt och i grupp. Du bidrar med din kompetens i skolans systematiska kvalitetsarbete och i den pedagogiska utvecklingen med betoning på främjande- och förebyggande elevhälsoarbete. Du deltar i kompetens- och metodutveckling inom elevhälsans medicinska insatser (EMI) för att skapa goda förutsättningar för en jämlik barn- och elevhälsa.
Du ingår i elevhälsoteamet som leds av rektor och har ett nära samarbete med skolläkare, skolpsykolog och skolkurator och självklart med övriga kollegor på skolan. Ert gemensamma mål är att skapa en trygg miljö som främjar hälsa, trygghet och lärande. Du har ett brett kontaktnät både internt och externt där du bidrar till en god samverkan med bland annat vårdnadshavare, socialtjänst och andra vårdaktörer som finns kopplade till uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning som distrikts-, barnsjuk- och/eller skolsköterska.
Du hanterar det svenska språket mycket väl i både tal och skrift. Körkort B är ett krav.
Det är meriterande om du arbetat som skolsköterska tidigare. Då arbetet innefattar hälsofrämjande arbete på organisations-, grupp- och individnivå med fokus på barn och ungdomar är det ett stort plus om du har erfarenhet av det sedan tidigare. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att möta barn och ungdomar från olika delar av världen. Du har goda IT-kunskaper och har du tidigare arbetat i journalsystemet PMO är det meriterande.
Vi söker dig som genuint vill göra skillnad för våra elever där ditt engagemang och lösningsfokuserade förhållningssätt genomsyrar ditt arbete. Du är intresserad av och har förmåga att arbeta med barn och ungdomar i att kunna stärka och bibehålla den psykiska hälsan, arbeta med elever som har funktionsvariationer eller sociala utmaningar. Du är nyfiken och trivs i en föränderlig verksamhet där du snabbt kan ställa om och anpassa dig efter ändrade förutsättningar. Vi värdesätter din goda förmåga att arbeta både självständigt och i team, du är initiativtagande och vill vara med och bidra till utveckling och måluppfyllelse. Att bygga goda relationer med såväl elever, föräldrar och personal kommer för dig naturligt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334137". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge Kommun
(org.nr 212000-2239)
Röda vägen 50 (visa karta
)
781 81 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge kommun, Utbildningsförvaltningen/Barn- och elevhälsan Kontakt
Vårdförbundet
Anna Prior 0243-741 76 Jobbnummer
10000631