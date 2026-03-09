Skolsköterska till centrala barn- och elevhälsan
2026-03-09
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Kommunens centrala barn- och elevhälsa utökas och vi söker nu en skolsköterska till vår enhet. Som skolsköterska är du en viktig del av elevhälsans medicinska insats och arbetar hälsofrämjande, förebyggande och stödjande för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barns och elevers hälsa, utveckling och lärande.
Du kommer att arbeta i nära samverkan med övriga professioner inom barn- och elevhälsan, men även med externa parter, allt för barnets och elevens bästa. Tjänsten är placerad organisatoriskt inom den centrala barn- och elevhälsan, med arbete riktat mot en eller flera skolenheter där du även har ditt fysiska kontor.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• Möjlighet till semesterväxling
• Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
• Kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
Välkommen med din ansökan!
Som skolsköterska arbetar du hälsofrämjande och förebyggande i nära samverkan med elever, vårdnadshavare, pedagoger och övriga professioner inom barn- och elevhälsan. I uppdraget ingår att genomföra hälsobesök och hälsosamtal enligt gällande riktlinjer och styrdokument samt att följa barns och elevers hälsoutveckling i samverkan med pedagoger. Du ansvarar också för att arbeta med vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.
I rollen bidrar du med medicinsk kompetens i elevhälsoarbetet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du identifierar tidiga tecken på ohälsa och initierar samt följer upp insatser för att främja ökad skolnärvaro. Arbetet innebär även samverkan med andra professioner inom barn- och elevhälsan och med externa aktörer såsom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.
Vidare ingår dokumentation i journalsystemet Prorenata i enlighet med gällande lagstiftning, exempelvis HSL, patientsäkerhetslagen och GDPR. Du deltar också i utvecklingsarbete på skolenheten, inom den centrala barn- och elevhälsan samt i skolsköterskegruppen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, har en skolsköterskeutbildning eller en distriktssköterskeutbildning.
• Har god kunskap om elevhälsans uppdrag och gällande styrdokument.
• Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• Har grundläggande digital kompetens och vana av journalföring.
• Innehar B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara trygg i din yrkesroll och ha ett professionellt förhållningssätt. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i tvärprofessionella team, samtidigt som du kan arbeta självständigt, strukturerat och ta ansvar för dina arbetsuppgifter.
Du har ett barn- och elevcentrerat perspektiv samt ett genuint intresse för förebyggande och hälsofrämjande arbete. Vidare är du flexibel och har förmåga att anpassa ditt arbete utifrån verksamhetens och elevernas behov. I ditt bemötande är du respektfull och inkluderande gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor.
ÖVRIGT
För denna tjänst behöver du visa upp ett giltigt belastningsregister som du beställer via nedan länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt identitetskort.
Intervjuer kommer att genomföras följande datum:
13 april kl. 15.00-16.00
14 april kl. 8.30-9.30
14 april kl. 10.00-11.00
14 april kl. 15.00-16.00
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310968". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås kommun
(org.nr 212000-1553) Arbetsplats
Alingsås kommun, BoU Barn- och elevhälsa Kontakt
Enhetschef
Frida Toivanen frida.toivanen@alingsas.se 0322-61 64 05 Jobbnummer
9786128