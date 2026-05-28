Skolsköterska till Brunnsskolan
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får göra verklig skillnad i elevernas vardag? Vill du även jobba med det förebyggande och främjande hälsoarbetet? Då kanske du är vår nya kollega! Brunnsskolan söker nu en engagerad skolsköterska, välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-05-28Om tjänsten
Vi på Brunnsskolan söker nu en skolsköterska för ett vikariat men där det eventuellt kan finnas behov av en tillsvidareanställning framöver. Som skolsköterska arbetar du med främjande och förebyggande hälsoarbete och ansvarar för bedömningar av elevers behov av ytterligare hälsoinsatser, vilket innefattar hälsobesök, öppen mottagning och utförande av vaccinationer. I din roll som skolsköterska arbetar du tillsammans med skolans elevhälsoteam för att stödja eleverna till att nå målen i skolan. I skolans elevhälsoteam ingår utöver skolsköterska även speciallärare, specialpedagog, kurator, skolpsykolog, skolläkare samt rektor och biträdande rektor. Tillsammans med elevhälsoteam och skolans övriga personal arbetar du för en god psykosocial arbetsmiljö för eleverna samt för att elevernas utveckling mot utbildningsmålen ska stödjas.
För att lyckas i tjänsten är det viktigt att du finner det intressant att träffa olika typer av individer och har en positiv elevsyn och är genuint intresserad av att arbeta med våra barn/ungdomar där du även har god förmåga att samtala med dem. Som skolsköterska i Örebro kommun ingår du dessutom i ett nätverk av skolsköterskor från Örebro kommun med kollegialt stöd och fortlöpande kompetensutveckling.
Exempel på arbetsuppgifter:
ansvara för dokumentation i Prorenata enligt hälso- och sjukvårdslagen samt patientlagen
ansvara för att erbjuda och utföra vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet samt kunna vidta åtgärder vid vaccinationsbiverkningar
ansvara för bedömningar av elevers behov av ytterligare hälsoinsatser
informera och ge medicinsk rådgivning i dialog med elever och vårdnadshavare
tillsammans med elevhälsoteam och skolans övriga personal arbeta för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleverna samt för att elevernas utveckling mot utbildningsmål ska stödjas
Om arbetsplatsen
Vår vision: Kunskap, glädje och trygghet. Tillsammans lär vi för livet!
Brunnsskolan F-6 är en intraprenad och övningsskola med ca 460 elever och 60 personal. Den är belägen i Adolfsberg, sydöstra delen av Örebro där den har ett fint läge med närhet till natur, parker och kommunikation. Hos oss ingår du i ett arbetslag som arbetar tillsammans för elevernas måluppfyllelse, trivsel och trygghet.
Läs mer om vår skola här: http://www.orebro.se/brunnsskolan
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa. Kvalifikationer
För att trivas som skolsköterska hos oss förväntas du vara trygg, stabil och engagerad. Vidare tar du ansvar för ditt arbete genom att strukturera, prioritera och driva dina processer framåt. Som person har du lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera utifrån mottagaren samt att inge förtroende. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med elever, anhöriga och övrig personal, samt skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation krävs även god datorvana.
legitimerad sjuksköterska och specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska eller barn och ungdom
Meriterande:
erfarenhet av arbete som skolsköterska
erfarenhet av arbete i digitala journalsystem, t.ex. Prorenata Journal
utbildning i Motiverade Samtal (MI)Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 10 augusti 2026 tom 31 december 2026
Antal tjänster: 1
Övrig information
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 7 juni. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gn 943/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 32560 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO
Örebro kommun Kontakt
Rektor
Angelica Sundström +4619212090
9933773