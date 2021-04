Skolsköterska till Almby skola 4-6 - Örebro kommun - Sjuksköterskejobb i Örebro

Prenumerera på nya jobb hos Örebro kommun

Örebro kommun / Sjuksköterskejobb / Örebro2021-04-07Just nu behöver vi förstärka med ytterligare en skolsköterska och söker Dig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla Intraprenaden Almby skola. På Almby skola har vi respekt för individen, tror på att olikhet berikar, och har lärandet i fokus. Vi satsar på gediget kollegialt lärande och en stark elevhälsa. Vi rustar eleverna för livet.2021-04-07Som skolsköterska ingår du i vårt elevhälsoteam. Du arbetar förebyggande och främjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Du arbetar bland annat med hälsosamtal/hälsobesök genom den årscykel som reglerar skolsköterskors medicinska arbete. För att lyckas i tjänsten är det viktigt att du finner det intressant att träffa olika typer av individer och att du ska trivas med en flexibel arbetssituation. Att arbeta som skolsköterska på intraprenaden Almby skola innebär det ett teamarbete tillsammans med intraprenadens två övriga skolsköterskor och andra personalgrupper. Självklart har du en positiv elevsyn och är genuint intresserad av att arbeta med våra elever. Du har också en god förmåga att samtala med barn.Huvudsakliga arbetsuppgifterarbeta med främjande och förebyggande hälsoarbeteansvara för dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen samt patientdatalagenansvara för att erbjuda och utföra vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet samt kunna vidta åtgärder vid vaccinationsbiverkningaransvara för bedömningar av elevers behov av ytterligare hälsoinsatserinformera och ge medicinsk rådgivning i dialog med elever och vårdnadshavarebidra med medicinsk och folkhälsovetenskaplig kompetens i barn och elevhälsoarbetettillsammans med skolledning, elevhälsoteam och skolans övriga personal arbeta för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleverna samt för att elevernas utveckling mot utbildningsmål ska stödjasinitiera och medverka i utvecklings- och kvalitetsarbete inom verksamhetsområdet.legitimerad sjuksköterska och specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska eller barn och ungdomFör tjänsten som skolsköterska hos oss är det viktigt att du är trygg, stabil och har självinsikt. Du tar ansvar för din uppgift och kan själv strukturera ditt angreppssätt samtidigt som du också arbetar bra med andra människor. Du har också en förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv utan att ta över personens känslor. Vidare kommunicerar du på ett tydligt sätt och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du har ett engagemang i utvecklingsfrågor som rör skola och elevhälsa. Som person är du kreativ och motiveras samt utmanas av att söka lösningar och möjligheter.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Meriterandeerfarenhet av arbete som skolsköterskagoda IT- kunskaper då bl.a många av våra möten sker digitalterfarenhet av arbete i digitala journalsystem såsom Prorenata Journal eller liknandeAnställningsform: tillsvidareanställningSysselsättningsgrad: 50-75%Tillträde: augusti 2021Antal tjänster: 1Om arbetsplatsenIntraprenaden Almby skola är en skola för alla elever, oavsett bakgrund, förutsättningar och behov. Almby skola ska vara en förebild för ett mer integrerat Örebro, där olika bakgrund berikar eleverna, och där alla elever är alla vuxnas ansvar. Vi är en skola med ett stort fokus på våra två huvuduppdrag - kunskap och värdegrund. Hos oss får eleverna 10 år på sig att utveckla kunskaper och värden i en trygg miljö. Vi vill att våra elever lämnar oss med god självkänsla och väl förberedda för livet.Läs mer om Almby skola här: orebro.se/almbyskolaÖvrig informationOm du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Sista ansökningsdag är 19 mars.Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.Vi ber att du bifogar din legitimation från Socialstyrelsen i ansökan. Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-21Örebro kommun5675951