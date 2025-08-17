Skolsköterska som vill göra skillnad
2025-08-17
Om Utbildia - Skapar möjligheter, tillsammans:
Utbildia är en dynamisk och framåtsträvande skolkoncern i stark tillväxt. Sedan starten 2022 har vi etablerat åtta framgångsrika enheter runt om i landet. Nu satsar vi strategiskt på att bygga upp en central och stark elevhälsoorganisation som ska vara ett nav för att främja våra elevers välmående och hälsa. Detta är en unik möjlighet att vara med från grunden och aktivt forma både vår elevhälsa och din egen professionella utveckling i en organisation som värdesätter innovation och engagemang.
Din roll - Mer än bara traditionell skolsköterska:
Vi söker nu en engagerad och framåtriktad skolsköterska som vill vara med och göra skillnad på vår gymnasieskola i Stockholm! Hos oss blir du inte ensam - du kliver in i ett varmt och välkomnande sammanhang där en erfaren och kunnig kollega redan finns på plats. Tillsammans blir ni en viktig del av skolans elevhälsoarbete.
Det här är en möjlighet för dig som vill kombinera ditt viktiga uppdrag som skolsköterska med att aktivt bidra till att forma och utveckla vår centrala elevhälsoenhet. Vi letar efter dig som trivs i en miljö där samarbete, nytänkande och elevernas bästa står i fokus. Vi tror på att skapa en modern och effektiv elevhälsa där din expertis och dina idéer kommer att vara avgörande för att skapa optimala förutsättningar för att alla våra elever ska lyckas.
Dina ansvarsområden kommer att inkludera:
Strategisk planering och implementering: Ansvara för planering och genomförande av det grundläggande hälsovårdsprogrammet (BAS) för medicinsk elevhälsa på gymnasiet.
Samarbete i fokus: Aktivt delta i Elevhälsoteamet (EHT) för att skapa en helhetssyn kring elevens behov.
Proaktiva insatser: Planera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser på gruppnivå, i linje med vårt gemensamma årshjul för elevhälsa.
Individuellt stöd: Erbjuda stöd och rådgivning till elever i deras skolvardag och vara en trygg vuxen att vända sig till.
Kompetensutveckling: Föreläsa för skolans medarbetare i relevanta hälsofrågor vid ex APT
Kvalitet och patientsäkerhet: Säkerställa korrekt journalföring och efterlevnad av gällande lagstiftning och riktlinjer.
Utveckling av vår centrala enhet: Aktivt bidra till att forma rutiner och arbetssätt inom vår nystartade centrala elevhälsoorganisation, i samarbete med verksamhetschef och skolsköterskekollegor på andra Utbildia-enheter.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Formell kompetens: Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn och ungdom, distriktssjukvård eller skolhälsovård.
Erfarenhet: Gärna erfarenhet av att arbeta med ungdomar i en skolmiljö, vilket ger dig förståelse för deras specifika utmaningar och behov.
Samarbetsförmåga: Stark förmåga att bygga relationer och kommunicera effektivt med elever, vårdnadshavare, lärare, rektor och andra specialister.
Driv och initiativ: En självgående och driven person med förmåga och intresse att initiera och leda förbättringsarbete inom elevhälsan.
Empati och engagemang: En hög grad av empati och en genuin vilja att stödja elevernas utveckling och välmående.
Detta kan Utbildia erbjuda dig - Din investering i oss är viktig:
Unik möjlighet att bygga: Var med från starten och prägla uppbyggnaden av en central medicinsk elevhälsoenhet. Du får en kollega som också är skolsköterska på din enhet samt ett nationellt nätverk av skolsköterskor med medicinskt ansvar som stöd.
Professionell utveckling i en växande koncern: Vi erbjuder goda möjligheter till professionell utveckling och kompetensutveckling inom elevhälsa och ledarskap i en organisation som satsar på sina medarbetare.
Stöttande och inkluderande arbetskultur: Vi värdesätter en öppen, inkluderande och stöttande arbetsmiljö där dina idéer och ditt engagemang tas tillvara.
Självklart omfattas din anställning av kollektivavtal.
Friskvårds bidrag och cykel förmån som uppmuntrar till hälsa och välmående
Specifik budget för vidareutbildning och kompetensutveckling inom ditt område.
Extra semesterdagar.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bygga framtidens elevhälsa med oss?
Tveka inte att kontakta Tf. Verksamhetschef Sara Nystedt på sara.nystedt@utbildia.se
om du har frågor om tjänsten eller Utbildia som arbetsgivare.
Vi genomför registerkontroll enligt skollagen för att säkerställa en trygg miljö för våra elever. För att säkerställa en optimal matchning mellan dig och vår organisation använder vi oss av arbetspsykologiska tester som en del av rekryteringsprocessen. Dessa tester ger oss en djupare förståelse för dina personliga egenskaper, drivkrafter och potential. Vi tror att framgång i denna roll inte bara handlar om formella kvalifikationer, utan också om rätt personlighet och förmåga att passa in i vår företagskultur. Dina personliga egenskaper är därför lika viktiga som din yrkeserfarenhet för att vi tillsammans ska skapa en framgångsrik framtid.
Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet, din passion för elevhälsa och vad som motiverar dig att vara med och bygga upp vår centrala enhet. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 21 september 2025.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utbildia AB
(org.nr 559189-3754)
Junohällsvägen 3
112 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Spira Teoretiska gymnasium Stora Essingen
